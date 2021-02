Sparta bude hájit vedení proti Karlovým Varům, Třinec čeká derby

Praha - Hokejisté vedoucí Sparty přivítají v dnešním 42. extraligovém kole Karlovy Vary s cílem prodloužit úspěšné série z poslední doby a udržet pozici nejlepšího celku soutěže. Druhý Třinec má pouze dvoubodové manko a navrch zápas k dobru, v ocelářském derby narazí na Vítkovice. Čtvrtá Mladá Boleslav se utká s třetí Plzní, na niž ztrácí Středočeši jediný bod.

Sparťané vyhráli posledních pět utkání a ztratili během nich jediný bod, přičemž naprázdno vyšli naposledy 3. ledna z domácího utkání proti Liberci (1:3). Od té doby bodovali jedenáctkrát a devětkrát slavili vítězství.

"Chceme se udržet na vítězné vlně co nejdéle. Věřím, že budeme pro ostatní týmy silným soupeřem, soutěž se postupně znovu rozjíždí. Naše sebevědomí je velké, ale musí být zároveň zdravé. Máme skvělé trenéry, kteří nás nenechají usnout na vavřínech. Pojedeme pořád na sto deset procent," přislíbil útočník David Tomášek.

Karlovarští završí pětizápasovou sérii venkovních utkání. Forma hokejistů Energie má do pohody daleko. Nedělní prohra 3:6 v Třinci byla pátým zápasem bez bodového zisku z uplynulých šesti utkání. "Ve hře v pěti jsme obstáli, zápas nás stála nedisciplinovanost. Byly to zbytečné fauly, žádné zásadní věci, jež by řešily nějaké ohrožení branky," všiml si asistent karlovarského kouče Tomáš Mariška.

Třinec se vrací do formy z úvodu sezony. Za posledních šestnáct dnů vyhrál sedm zápasů z osmi. Do třetího moravskoslezského derby v sezoně půjde v lepším rozpoložení než soupeř. A to i proto, že na domácím ledě je nejlepším týmem soutěže. "Věřím, že jsme se posledními zápasy znovu nakopli. Zvedli jsme se střelecky a budeme to chtít potvrdit i v derby," řekl třinecký trenér Václav Varaďa, jenž stále nemůže počítat s marody Kundrátkem a Chmielewským.

Vítkovice pod Javorovým neuspěly v šesti z posledních sedmi zápasů a venku jsou horší než Ostravané už jen České Budějovice. "Na papíře jsou určitě lepší než my, ale my jsme si dokázali, že umíme hrát i s nejlepšími mužstvy. Je to vyhrocený zápas, protože rivalita funguje," prohlásil kouč Vítkovic Miloš Holaň, který na delší dobu postrádá zraněného kapitána Poláka.

Čtvrtá Mladá Boleslav se utká s třetí Plzní, na niž ztrácí Středočeši jediný bod. Mladoboleslavští prohráli pět z posledních sedmi duelů. Tým Škody ztratil za uplynulých pět utkání body jen na ledě Sparty (0:4). "Čeká nás opravdu kvalitní soupeř, k zápasu musíme přistoupit s respektem," uvedl plzeňský útočník Jan Eberle.

Hradec Králové má možnost upevnit si pozici v první šestce v utkání s předposledním Zlínem. "Pořád to máme takové jako na houpačce, žádná delší vítězná šňůra. Myslím si ale, že máme tým na to, abychom udělali nějakou delší sérii výher. Pořád koukáme na první čtyřku, kterou máme na dostřel, tak by bylo asi načase," řekl útočník Východočechů Jakub Lev.

Pardubicím se opět o něco vzdálila první šestka. Na vině jsou poslední tři porážky, při nichž hráči Dynama nepřidali na konto ani bod a nastříleli v součtu pouze tři branky. Hostující Olomouc v neděli přesně takovou sérii ukončila, navíc se to Hanákům podařilo na ledě silného Liberce (2:1). Hanáci jsou dvanáctí, na třináctý Zlín mají sedm bodů k dobru. Dlouhodobě mají potíže s koncovkou a od 28. prosince nevstřelili v jednom utkání víc než tři branky.

České Budějovice neuspěly v pátek proti Mladé Boleslavi (2:6). "Chybělo nám úplně všechno, podali jsme ostudný výkon. Neudělali jsme vůbec nic, od čeho bychom se mohli odpíchnout," zlobil se kouč Václav Prospal.

Kometa odehrála oba dosavadní vzájemné zápasy v sezoně doma, na jihu Čech se představí poprvé po osmi letech. "Budějovice hrají nepříjemný hokej, soupeře dokážou překvapit, rozbourat jim taktiku a potrápit je. Musíme být trpěliví a nesmíme dělat chyby, kterých jsme se dopustili v minulých zápasech," zdůraznil asistent trenéra Jan Zachrla.

V Litvínově se utkají dva týmy s dobrou aktuální formou. Hokejisté Vervy přivítají Liberec. Domácí vyhráli pět z posledních sedmi utkání, přičemž pokaždé brali plný bodový zisk. Bílým Tygrům porážkou s Olomoucí skončila série pěti výher a také 11 zápasů, v nichž bodovali.

Statistické údaje před úterními zápasy 42. kola extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (2.) - HC Vítkovice Ridera (11.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:0, 1:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 38 zápasů/51 bodů (15 branek + 36 asistencí) - Dominik Lakatoš 35/28 (17+11). Statistiky brankářů: Jakub Štěpánek průměr 2,39 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 89,83 procenta a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,52 a 88,63 - Daniel Dolejš 2,26, 92,86 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,92 a 90,34. Zajímavosti: - Třinec vyhrál čtyřikrát za sebou a z posledních osmi zápasů prohrál jediný. - Oceláři doma zvítězili pětkrát za sebou a ztratili jediný bod. - Ostravané prohráli tři z posledních čtyř zápasů. - Vítkovice venku třikrát za sebou prohrály a nezískaly ani bod. - Třinec bodoval ve čtyřech z posledních pěti moravskoslezských derby a z toho třikrát vyhrál. - Obránce Jan Jaroměřský z Třince může sehrát 300. zápas v extralize. - Kapitánovi Ocelářů Petru Vránovi chybí jeden gól k dovršení hranice 100 branek v extralize. - Útočníkovi Zbyňku Irglovi z Vítkovic chybí jedna trefa k dovršení hranice 200 branek v extralize. Mountfield Hradec Králové (6.) - PSG Berani Zlín (13.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 38/27 (16+11) - Antonín Honejsek 30/22 (6+16). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 2,32, 91,33 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 1,97, 92,60 a jednou udržel čisté konto - Libor Kašík 3,08, 91,53 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,91, 91,07 a jednou udržel čisté konto, Michal Kořének 2,40 a 91,30. Zajímavosti: - Mountfield doma bodoval sedmkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrál. - Hradec Králové bodoval v pěti z posledních šesti zápasů a z toho čtyřikrát zvítězil. - Zlín prohrál tři z posledních čtyř zápasů. - Berani v pátek vyhráli v Olomouci 4:2 a uspěli mimo svůj led poprvé po sérii čtyř porážek. - Hradec Králové vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. HC Sparta Praha (1.) - HC Energie Karlovy Vary (8.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:5 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 39/40 (21+19) - Jakub Flek 38/27 (14+13). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,06, 92,12 a pětkrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Jakub Neužil 2,27 a 90,00, Alexander Salák 2,98 a 86,05 - Filip Novotný 2,80, 91,04 a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 2,03 a 91,67, Patrik Hamrla 4,33 a 88,03, Adam Horák 5,00 a 86,49. Zajímavosti: - Sparta vyhrála pětkrát za sebou a bodovala jedenáctkrát v řadě, přičemž při této sérii jen dvakrát prohrála. - Pražané zvítězili doma pětkrát za sebou a ztratili jediný bod. - Karlovy Vary prohrály pět z uplynulých šesti duelů. - Energie vyhrála v pátek v Mladé Boleslavi 3:1 a venku uspěla poprvé po sérii pěti porážek. - Karlovy Vary v posledním vzájemném souboji vyhrály 23. prosince doma 5:4 v prodloužení a zdolaly Spartu poprvé po devíti porážkách. - V Praze prohrála Energie sedmkrát za sebou a naposledy na ledě Sparty uspěla 14. října 2015 (2:1 po sam. nájezdech). HC Verva Litvínov (10.) - Bílí Tygři Liberec (5.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1 po sam. nájezdech, 3:6. Nejproduktivnější hráči: Viktor Hübl 38/27 (10+17) - Michal Birner 36/32 (9+23). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,37, 91,65 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,55 a 89,89 - Petr Kváča 2,00, 92,87 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,24, 90,12 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Litvínov vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů. - Verva doma zvítězila dvakrát za sebou a prohrála doma jen dva z posledních šesti zápasů. - Liberec v neděli podlehl doma Olomouci 1:2 a neuspěl poprvé po pěti vítězstvích. Naprázdno vyšel po 11 utkáních, z kterých devět vyhrál. - Bílí Tygři venku devětkrát za sebou bodovali a z toho osmkrát vyhráli. - Liberec ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou bodoval a z toho pětkrát vyhrál. - Obránce Ladislav Šmíd z Liberce dnes slaví 35. narozeniny. - Kanadský útočník Samson Mahbod z Litvínova ve středu oslaví 32. narozeniny. Madeta Motor České Budějovice (14.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 4:10. Nejproduktivnější hráči: Pavel Pýcha 35/25 (9+16) - Peter Mueller 32/38 (18+20). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 4,10 a 86,68, Jan Strmeň 3,03 a 89,11 - Karel Vejmelka 2,63, 91,93 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 1,94 a 95,24, Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39. Zajímavosti: - Motor prohrál šest z posledních sedmi zápasů. - České Budějovice doma třikrát za sebou prohrály a nezískaly ani bod. - Kometa třikrát za sebou nebodovala a vyhrála jediný z posledních sedmi zápasů. - Brňané venku bodovali šestkrát z posledních sedmi zápasů, z toho pětkrát vyhráli. - Obránce a kapitán Motoru Pavel Pýcha v úterý oslaví 25. narozeniny. BK Mladá Boleslav (4.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 4:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 37/39 (19+20) - Milan Gulaš 39/44 (12+32). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,16, 91,57 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,48 a 90,38 - Dominik Frodl 2,46, 91,24 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,13, 92,88 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav bodovala ve čtyřech z posledních pěti zápasů, ale jen dvakrát z toho vyhrála. - Bruslařský klub doma prohrál dva z uplynulých tří zápasů. - Plzeň vyhrála čtyři z posledních pěti duelů. - Škoda venku prohrála tři z uplynulých čtyř utkání. - Mladá Boleslav bodovala v pěti z posledních šesti vzájemných zápasů a z toho čtyřikrát vyhrála. - Útočník Petr Straka se může vrátit do sestavy Plzně po dvouzápasovém disciplinárním trestu za faul na Tomáše Redlicha z Karlových Varů. HC Dynamo Pardubice (7.) - HC Olomouc (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 5:3. Nejproduktivnější hráči: Anthony Camara 31/24 (13+11) - Jan Káňa II 37/21 (12+9). Statistiky brankářů: Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Konstantin Barulin 3,03 a 89,66, Milan Klouček 3,62 a 89,64 - Branislav Konrád 2,55, 91,57 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,14 a 90,38. Zajímavosti: - Pardubice po sérii pěti vítězství třikrát v řadě nebodovaly. - Dynamo doma dvakrát za sebou prohrálo. - Olomouc po sérii tří zápasů bez bodu zabrala a vyhrála v neděli v Liberci 2:1. - Hanáci venku vyhráli dva z uplynulých čtyř duelů. - Pardubice bodovaly ve čtyřech z posledních pěti zápasů a z toho třikrát vyhrály. - Běloruský útočník Andrej Kosticyn z Dynama ve středu oslaví 36. narozeniny.