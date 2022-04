Španělský předseda vlády a dánská premiérka v Kyjevě slíbili vojenskou pomoc

Madrid/Kodaň/Kyjev - Španělský premiér Pedro Sánchez a dánská předsedkyně vlády Mette Frederiksenová dnes v Kyjevě, kde jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, slíbili jeho bojující zemi další vojenskou pomoc. Ukrajina se 57. dnem brání ruské invazi.

Španělsko dodá novou zásilku 200 tun munice a vojenského materiálu, což je více než dvojnásobek dosavadní vojenské pomoci, řekl novinářům Sánchez podle agentury Reuters.

Frederiksenová na stejné tiskové konferenci uvedla, že Dánsko hodlá zvýšit vojenskou pomoc Ukrajině o 600 milionů dánských korun (zhruba 1,97 miliardy Kč), čímž dánský příspěvek dosáhne celkově miliardy dánských korun (asi 3,28 miliardy Kč).

"Zamýšlíme poslat Ukrajině více zbraní, protože ty nejvíce potřebuje," řekla premiérka dánské televizi při procházce městem, kdy ji obklopovali ozbrojení vojáci.

"Loď španělského námořnictva Ysabel dnes vyplula do Polska s 200 tunami munice a materiálem," upřesnil Sánchez podle agentury AFP. Loď podle premiéra přepravuje tři desítky kamionů, několik speciálních vozidel pro přepravu těžkých nákladů a deset malých vozidel naložených vojenským materiálem; vše bude předáno Ukrajině.

Frederiksenová navštívila těžce poškozené město Boroďanka, kde se obyvatelé podle ukrajinských úřadů stali oběťmi masakrů spáchaných Rusy, než se ruské jednotky stáhly z okolí Kyjeva.

"Všichni jsme na celém světě viděli zprávy a obrázky strašných zločinů spáchaných Ruskem na Ukrajině, ale dnes to vidíme na vlastní oči a je to srdcervoucí," řekla na tiskové konferenci dánská premiérka. Ukrutnosti v Boroďance odsoudil také Sánchez.

Frederiksenová a Sánchez dorazili společně do Kyjeva dnes časně ráno. Úřad dánské premiérky ráno uvedl, že státníci budou jednat o další podpoře Ukrajině a o potrestání válečných zločinů a porušování lidských práv během války.

Sánchez také řekl, že Španělsko požádá Mezinárodní trestní soud o vyšetření válečných zločinů a že na Ukrajinu plánuje vyslat vyšetřovatele.

Rusko nazývá své tažení "zvláštní vojenskou operací“ s cílem demilitarizovat a "denacifikovat" Ukrajinu. Západ a Kyjev obviňují ruského prezidenta Vladimira Putina z nevyprovokované útočné války. Od ruské invaze navštívilo Ukrajinu mnoho evropských vůdců, aby projevili podporu jejímu prezidentovi a lidu, a to zvláště poté, co Rusko stáhlo své síly ze severní Ukrajiny, poznamenal Reuters. První návštěvou - ještě před stažením Rusů z Kyjevské oblasti - byla cesta šéfů české, polské a slovinské vlády do Kyjeva.