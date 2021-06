Španělé zaútočí na první výhru na ME, Polsko bojuje o naději

Sevilla - Fotbalisté Španělska se pokusí získat první výhru na letošním mistrovství Evropy, když v sobotu vyzvou v Seville Polsko. Trojnásobní kontinentální šampioni v úvodu jen remizovali se Švédskem 0:0 a úspěchem by se výrazně přiblížili postupu do osmifinále. Poláci v prvním duelu prohráli se Slovenskem 1:2 a půjde jim o první body, které by je udržely reálné ve hře o další účast na turnaji. V případě pátečního vítězství Švédska nad Slovenskem by pro ně prohra znamenala vyřazení ve skupině.

Španělé vyhráli proti Polsku osm zápasů z deseti, přičemž jejich jediná porážka je stará 41 let . V posledních třech duelech vždy své soupeře zdolali, naposledy je v přípravě v roce 2010 deklasovali 6:0. Na mistrovství Evropy je vyzvou poprvé.

"Bude to těžký zápas. Očekáváme, že budou hrát zatažení v hluboké obraně, ale zároveň disponují dobrými útočníky. Musíme předvést dobrý výkon a rychle si mezi sebou předávat míč ze strany na stranu, abychom si vytvořili prostor a gólové situace," řekl na webu šampionátu španělský záložník Pablo Sarabia.

V prvním duelu se Švédy sice Španělé dominovali a drželi míč 85 procent času, podruhé ve třech posledních zápasech však neskórovali a mohli dokonce inkasovat po rychlých brejcích. Před zápasem s Polskem se obávají kanonýra Roberta Lewandowského. Deník Marca dokonce na svém webu nazval analýzu před zápasem jako "Operaci Lewandowski".

"Jasně, že Robert je pro nás největší hrozbou. Musíme mu to na hřišti znepříjemnit a tlačit ho do míst, kde nechce být," uvedl Sarabia na adresu kanonýra Bayernu Mnichov, který dal v uplynulé bundesligové sezoně dal 41 branek. Španělé se pokusí navázat na poslední tři zápasy, kdy se jim podařilo udržet čisté konto.

Polští svěřenci Paula Sousy, kteří po utkání se Slovenskem čelili kritice, vyhráli jen jeden z posledních osmi zápasů a na vítězství čekají čtyři zápasy. Další porážka by pro ně znamenala v případě výhry Švédska nad Slovenskem konec už po skupině. Na ME přitom obhajují pět let staré čtvrtfinále.

"Víme, jak hrát a co máme dělat, abychom vyhráli. A pokud to někdo v týmu neví, bude lepší, když zůstane v našem kempu v Sopotách. Máme velkou vůli ukázat, že ještě není nic ztraceného. Věřím, že tento zápas pro nás bude bodem zlomu," řekl obránce Jan Bednarek.

Zatímco Španělům bude zřejmě po nákaze koronavirem stále chybět kapitán Sergio Busquets, Poláci se budou muset obejít bez Grzegorze Krychowiaka, který dostal proti Slovensku červenou kartu. "Víme, že za námi stojí 38 milionů Poláků. Nepotřebujeme žádnou další motivaci, protože hrát za národní tým je hrdost. Zápas se Slovenskem jsme uzavřeli a už nechceme podobný výkon opakovat. Proti Španělsku musíme být agresivní a nedat jim čas. Vydáme ze sebe víc než 100 procent," slíbil Bednarek.

Utkání začíná v Seville ve 21:00 a kvůli opatřením proti koronaviru jej může navštívit maximálně 18 tisíc fanoušků.