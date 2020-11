Španělé rozdrtili Němce 6:0 a postoupili do finálového turnaje LN

Praha - Fotbalisté Španělska v přímém souboji o postup do finálového turnaje Ligy národů rozdrtili Německo 6:0. Dvacetiletý útočník Ferran Torres zaznamenal hattrick, Němci inkasovali nejvyšší prohru od roku 1931, kdy stejným výsledkem prohráli v přípravném utkání s Rakouskem.

Španělé rozhodli v Seville o jednoznačné výhře už v prvním poločase, který ovládli 3:0. Postupně se trefili Álvaro Morata, Torres a Rodri. Na konci poločasu přišli domácí o kapitána Sergia Ramose, který musel vystřídat kvůli svalovým potížím. Po změně stran dokonal Torres hattrick, v závěru stanovil konečný výsledek Mikel Oyarzabal.

"Neměli jsme šanci. Řekli jsme, že věříme hráčům, které jsme povolali, a že jsme na dobré cestě. Dnes jsme ale viděli, že jsme se neposunuli tak daleko, jak jsme si mysleli a jak jsme po nedávných zápasech doufali," citoval web uefa.com německého trenéra Joachima Löwa.

"Nemůžu se dočkat, co média napíší. U téhle výhry nemůže nikdo namítnout žádné 'ale'," prohlásil španělský útočník Morata.

Utkání Švýcarsko - Ukrajina se v Lucernu kvůli šířící se nákaze koronavirem v týmu hostů nehrálo. Místní úřady poslaly celou ukrajinskou výpravu do karantény poté, co nejnovější testy odhalily covid-19 u dalších čtyř jejích členů.

Evropská fotbalová unie UEFA oznámila, že zápas se nebude hrát ani ve středu, což je poslední možný termín. Není ale zatím jasné, zda přijde na řadu kontumace v neprospěch Ukrajiny nebo v krajním případě na los. Oběma celkům jde o udržení v elitní Lize A.

Úřadující mistři světa Francouzi, kteří si postup do závěrečného turnaje Ligy národů zajistili již v sobotu výhrou 1:0 v Portugalsku, zvítězili po obratu nad Švédskem 4:2. Zbylí dva účastníci finálového turnaje druhého ročníku Ligy národů, který se odehraje v říjnu 2021, vzejdou ze středečních zápasů.

Švédové vedli od páté minuty po gólu Viktora Claessona, do konce úvodního dějství ale Olivier Giroud a Benjamin Pavard otočili skóre. Ve druhé půli navýšil náskok "Les Bleus" znovu Giroud, za "Tre kronor" v závěru snížil Robin Quaison. Pojistku přidal v nastavení Kingsley Coman.

Seveřané opustili elitní Ligu A, v níž se naopak navzdory domácí porážce 2:3 s Portugalskem udrželi Chorvaté. Ti vedli díky Mateu Kovačičovi 1:0, po vyloučení Marka Roga ale hosté výsledek otočili. Kovačičovi se povedlo srovnat, jenže v 90. minutě vystřelil Portugalcům výhru druhou trefou v utkání Rúben Dias.

Do Ligy B se výhrou 4:0 nad Kyprem posunula Černá Hora. Naopak Kypr se propadl do nejhorší výkonnostní Ligy D. Do Ligy C se posunuly Gibraltar po remíze 1:1 s Lichtenštejnskem a Faerské Ostrovy po stejném výsledku na Maltě.

Výsledky 6. kola fotbalové Ligy národů

Skupina A3:

Chorvatsko - Portugalsko 2:3 (1:0)

Branky: 29. a 65. Kovačič - 52. a 90.+1 Dias, 60. Félix. ČK: 51. Rog (Chorvatsko).

Francie - Švédsko 4:2 (2:1)

Branky: 16. a 59. Giroud, 36. Pavard, 90.+5 Coman - 5. Claesson.

Konečná tabulka:

1. Francie 6 5 1 0 12:5 16 2. Portugalsko 6 4 1 1 12:4 13 3. Chorvatsko 6 1 0 5 9:16 3 4. Švédsko 6 1 0 5 5:13 3

Skupina A4:

Španělsko - Německo 6:0 (3:0)

Branky: 33., 55. a 71. Torres, 17. Morata, 38. Rodri, 89. Oyarzabal.

Utkání Švýcarsko - Ukrajina bylo kvůli nákaze koronavirem v hostujícím týmu zrušeno.

Konečná tabulka:

1. Španělsko 6 3 2 1 13:3 11 2. Německo 6 2 3 1 10:13 9 3. Ukrajina 5 2 0 3 5:10 6 4. Švýcarsko 5 0 3 2 6:8 3

Skupina C1:

Černá Hora - Kypr 4:0 (3:0)

Branky: 25. a 28. Boljevič, 14. Jovetič, 60. Mugosa.

Lucembursko - Ázerbájdžán 0:0

Konečná tabulka:

1. Černá Hora 6 4 1 1 10:2 13 2. Lucembursko 6 3 1 2 7:5 10 3. Ázerbájdžán 6 1 3 2 2:4 6 4. Kypr 6 1 1 4 2:10 4

Skupina D1:

Malta - Faerské ostrovy 1:1 (0:0)

Branky: 54. Guillaumier - 70. Jonsson.

Andorra - Lotyšsko 0:5 (0:1)

Branky: 57. a 60. J. Ikaunieks, 7. Černomordijs, 70. Gutkovskis z pen., 90. Raimondsz z pen.

Konečná tabulka:

1. Faerské ostrovy 6 3 3 0 9:5 12 2. Malta 6 2 3 1 8:6 9 3. Lotyšsko 6 1 4 1 8:4 7 4. Andorra 6 0 2 4 1:11 2

Skupina D2:

Gibraltar - Lichtenštejnsko 1:1 (1:1)

Branky: 17. vlastní Frommelt - 44. N. Frick.

Konečná tabulka:

1. Gibraltar 4 2 2 0 3:1 8 2. Lichtenštejnsko 4 1 2 1 3:2 5 3. San Marino 4 0 2 2 0:3 2