Španělé jedou jako dobře namazaný stroj, ale nesmíme se bát, řekl Šilhavý

Praha - Pokud chtějí čeští fotbalisté v nedělním druhém utkání skupiny A2 Ligy národů proti gigantovi ze Španělska uspět a bodovat, nemohou podle trenéra Jaroslava Šilhavého vstoupit do zápasu se strachem a musejí předvést výkon na hranici možností. Reprezentační kouč považuje celek z pyrenejského poloostrova za jeden z nejlepších týmů na světě, který může jeho svěřencům odhalit, v čem ještě mají rezervy.

"Soupeř má obrovskou kvalitu. Nicméně určitě budu na kluky při přípravě apelovat, aby se nebáli. Kdybychom se báli, je to špatné, strach je špatná emoce. Španěly považuji za jeden z nejlepších týmů na světě. Tým navíc doplnili mladými hráči, jedou jak dobře namazaný stroj," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Česká reprezentace v samostatné historii v pěti zápasech se Španělskem čtyřikrát prohrála a jednou remizovala. "Je to prostě silný tým. Určitě do zápasu nejdeme s tím, že stačí prohrát o málo nebo remizovat. Půjdeme do toho s tím, že chceme předvést výkon na hranici svých možností, což poslední zápasy děláme. Uvidíme, na co to bude stačit," poznamenal Šilhavý.

Španělé jsou trojnásobnými mistry Evropy a také světovými šampiony z roku 2010. Na loňském Euru došli do semifinále. "Kluci berou takové zápasy jako svátek. Soupeř je hodně silný, ale s těmito silnými týmy určitě porostou. Konfrontace s nimi jim ukáže, kde třeba ještě pokulháváme," řekl Šilhavý.

Jeho svěřenci vstoupili do skupiny čtvrteční výhrou 2:1 nad Švýcarskem. "Samozřejmě jsem rád, že nálada v týmu je po vítězství nad Švýcarskem dobrá. Nicméně ta radost nemůže trvat dlouho, zápasy jdou v rychlém sledu za sebou, na regeneraci je málo času. Už se musíme plně koncentrovat na nedělní zápas," uvedl Šilhavý.

Plánuje několik změn v zahajovací jedenáctce. "Změna v sestavě bude vynucená s ohledem na to, že Láďa Krejčí musel mužstvo opustit. Předpokládám, že ještě jedna nebo dvě další změny tam budou," doplnil kouč, jehož svěřence ještě v rámci červnového srazu čekají v příštím týdnu zápasy v Portugalsku a ve Španělsku.