SpaceX vynesla další sérii 60 družic sítě Starlink

Mys Canaveral - Americká soukromá společnost SpaceX dnes úspěšně dopravila na oběžnou dráhu kolem Země už sedmnáctou sérii 60 satelitů sítě Starlink, která má v budoucnu umožnit připojení k internetu z kteréhokoli místa na Zemi. Podařilo se přitom i opětné přistání stejného prvního stupně nosné rakety Falcon 9, který společnost využila k dopravě nákladu do vesmíru rekordně poosmé.

Aktuálně kolem Země už krouží 1055 družic Starlink. Hlavním cílem projektu je poskytnout dostupnější vysokorychlostní přístup k internetu po celém světě, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech. SpaceX původně počítala s 1440 satelity, ale již získala souhlas pro celkových 12.000 aparátů. Výhledově dokonce uvažuje o pozdějším rozšíření sítě využívající až 30.000 družic. Dosavadní testování této satelitní internetové služby podle společnosti ukázalo, že je spolehlivá. Kromě využití v USA a Kanadě je už služba nabízena i uživatelům v Británii.

Dvoustupňový Falcon 9 odstartoval dnes z vesmírného střediska na Mysu Canaveral odpoledne SEČ. Poté co vynesl družice na stanovenou předběžnou orbitu, přistál první stupeň rakety hladce na plující plošině "Just Read the Instructions" společnosti SpaceX v Atlantském oceánu. Druhá, hlavní plošina firmy sloužící ke stejnému účelu "Of Course I Still Love You" nyní prochází údržbou.

První stupeň, který dnes letěl do vesmíru už poosmé, drží kromě tohoto prvenství i další "nej" - byl využit v dosud nejkratší době po předchozí misi, kterou vykonal před měsícem. Mezi jeho dosavadní splněné úkoly patří například vynesení už čtyř sérií družic Starlink nebo vyslání nové pilotované lodi SpaceX Crew Dragon k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) při testovacím letu bez posádky před dvěma lety v březnu.

SpaceX se snaží opětovným využíváním nosičů výrazně zlevnit lety do vesmíru a také zvýšit jejich frekvenci. Společnosti se od zahájení této praxe už podařilo s dneškem 72 úspěšných přistání s prvními stupni, které se pak v 51 případech opětně využily. Dnešní start je druhým letošním letem Falconů 9. Loni SpaceX provedla rekordních 26 letů s nákladem do vesmíru a letos chce tento rekord podle serveru Space.com zvýšit na 40.