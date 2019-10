Špačci likvidují poslední hrozny na víno, škody půjdou do milionů

Brno - Vinaři na jižní Moravě mají problémy s extrémně velkými hejny špačků, kteří ožírají poslední úrodu hroznů sloužících pro nejlepší vína. Novinářům to řekl ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec. Škody podle něj budou asi v tunách a půjdou do milionů korun, přesnou částku ale zatím neví. Náhrady za ztráty způsobené špačkem podle Machovce stát vinařům nijak nekompenzuje, proti škodám se ani nelze pojistit. Na špačky už přestávají podle vinařů platit i plynová děla, která je do letošního roku hlukem odháněla.

Machovec uvedl, že ve vinohradech zbývá asi ještě čtvrtina nesklizených hroznů, těch nejkvalitnějších. Vinaři je nechávají maximálně dozrát a slouží pak pro výrobu nejlepších vín. "Letos se ale enormně nakupila hejna špačků v okolí Čejkovic, Čejče, u Velkých Pavlovic a Bílovic," řekl Machovec.

Podle hlavního sommeliéra Národního vinařského centra Marka Babisze se zvedají obrovská mračna špačků. "Vypadá to, jako když se zatáhne obloha. Skupiny jsou organizované a stačí jim pár minut na to, aby po nich vinohrad vypadal, jako by tam projel sklízeč s kombajnem. Část špačků strhává hrozny, druhá část je žere a potom se to otočí. Během desítek minut sklízí několik desítek metráků," uvedl Babisz.

Machovec upozornil, že vinaři se nemohou proti špačkům pojistit a nemají od státu za škodu způsobenou špačkem žádnou náhradu, přestože jsou omezené možnosti obrany. Podle vinařů přestávají fungovat i plynová děla, která dosud hlukem hejna odháněla. "Špačci je začínají zcela ignorovat a na úrodě se nerušeně pasou dál. Vinaři jsou tak odkázaní na omezené možnosti odstřelu, což je velmi nákladné, vyžaduje to permanentní přítomnost střelců ve vinicích, ale hlavně to nelze využít za každých podmínek a ve všech vinicích," uvedl šéf Svazu finařů Tibor Nitray.