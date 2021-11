SP skokanů na lyžích začnou Češi s Poláškem a Kožíškem, trénuje i Koudelka

Praha - Světový pohár ve skocích na lyžích, který začne v pátek v Nižném Tagilu, zahájí český tým s dvojicí Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek. Ti se budou snažit pod vedením nových trenérů Vasji Bajce a Jana Matury napravit nevydařenou minulou sezonu, v níž získali dohromady jen šest bodů. Dlouhodobá česká jednička Roman Koudelka po operaci kolena začíná skákat na menších můstcích a měl by se k týmu připojit později. Vrcholem sezony jsou únorové olympijské hry v Pekingu, kam by se poprvé v historii mohly kvalifikovat i české ženy.

Bajc se k českým skokanům vrátil po patnácti letech, v květnu nahradil Františka Vaculíka. Slovinský kouč, jenž byl u největších úspěchů Jakuba Jandy, zavedl velké změny. Závodníci mnohem více času než dřív strávili na soustředěních. "Nebyli na ně zvyklí, ale byli schopní to vydržet a jsou víceméně zdraví. Změnili jsme také techniku směrem k agresivnějšímu stylu," popisoval na dnešní tiskové konferenci. Skokani pracovali také na kondici. "Výsledky testů nám ukázaly zlepšení," doplnil kouč.

V létě Polášek pravidelně bodoval v Grand Prix a vyhrál Memoriál Jiřího Rašky ve Frenštátu pod Radhoštěm, který je součástí Kontinentálního poháru. Kožíšek ve druhém závodě téže akce skončil druhý. "My jsme tu od toho, abychom klukům pomohli k lepším výsledkům, než měli minulou zimu. Myslím, že už na základě letních výsledků je jasné, že to směřuje dobrým směrem," ocenil bývalý skokan Matura, který se vrátil do Česka zužitkovat zkušenosti ze zahraničí.

Polášek byl s letní sezonou spokojen tak napůl. "V každém závodě se povedl jen jeden skok. Největší motivace je pro mě, aby se ty skoky povedly dva," řekl čtyřiadvacetiletý reprezentant, jemuž přechod na agresivnější styl vyhovuje. O něco hůř se na změny adaptoval jeho kolega Kožíšek, který si kvůli tomu na závodech počínal se střídavými úspěchy. "Musím ty skoky stabilizovat, což se snad povedlo. Očekávám, že výsledky by mohly být o dost lepší než loni," doufal.

Další skokan Vojtěch Štursa po dokončení bakalářského studia ukončil kariéru. Dlouholetý lídr týmu Koudelka se po únorové operaci kolena a více než čtyřměsíční rehabilitaci ve Slovinsku postupně vrací na můstky. "Hodně tréninků mám na malém, pár skoků jsem udělal na středním. Chystám se do Rakouska na střední můstky. Uvidíme, jak na to bude reagovat koleno," přiblížil fázi přípravy, v jaké se teď nachází. K žádnému konkrétnímu termínu pro návrat do Světového poháru se neupíná.

Z českých závodnic se v létě dařilo zejména Kláře Ulrichové, která se čtyřikrát dostala v letní Grand Prix do první patnáctky. Po zdravotních problémech dokázala bodovat i Karolína Indráčková, jež se stejně jako Ulrichová drží průběžně na postupové pozici na ZOH. "Už směřujeme přípravu k zimě. Doufám, že budu co nejčastěji bodovat ve Světovém poháru. Cíl je dostat se na olympijské hry a pak tam udělat nějaký dobrý výsledek," řekla Indráčková.

Vedle olympijských her, kde bude poprvé i soutěž smíšených týmů, jsou pro muže dalšími vrcholy sezony Turné čtyř můstků a březnové MS v letech ve Vikersundu. Ženy budou závodit mimo jiné v německém Willingenu, kde je největší velký můstek. Na základě zkušeností z této zastávky SP se rozhodne, jestli by příští rok mohly poprvé skákat i na některém z mamutích můstků.