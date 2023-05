SP bikerů otevře úvodní závod v Novém Městě na Moravě

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Závody v Novém Městě na Moravě odstartuje o nadcházejícím víkendu seriál Světového poháru bikerů. Ve Vysočina Areně budou elitní závodníci bojovat o body nejprve během pátečních závodů v short tracku, tradičně v neděli se pak představí v olympijské disciplíně cross country. Na startu bude i česká jednička Ondřej Cink.

Série SP bude letos osmidílná. Po Novém Městě budou dějišti Lenzerheide (9. až 11. června), Leogang (15. až 18. června), Val di Sole (30. června až 2. července), Andorra (25. až. 27. srpna), Champéry (7. až 17. září), Snowshoe (28. září až 1. října) a Mont-Sainte-Anne (6. až 8. října).

Zkušený Cink, držitel bronzu z mistrovství světa 2015, touží po návratu mezi nejužší světovou elitu. "Po té minulé sezoně bych se rád zase vrátil do první desítky ve Světovém poháru, kde si myslím, že bych loni mohl jezdit, protože i přes alergii jsem dokázal jezdit první patnáctku dvacítku. Připravenost na sezonu byla. Věřím, že do desítky mohu jezdit a rád bych občas nakouknul na pódium, kdyby to vyšlo," uvedl Cink v rozhovoru s novináři.

Do Nového Města na Moravě se už dlouhou dobu těšil. "Nové Město je vyhlášené tou úžasnou atmosférou. Tolik fanoušků nikdy na horská kola nepřišlo, jak tomu bylo při světovém šampionátu v roce 2016. A už asi nikdy ani nepřijde, ale těším se, že jich dorazí zase mnoho i letos," přál si Cink.

Trať se trochu pozměnila, a to i díky jeho přání. Snažil se jít štěstí trochu naproti. "Na trati velké změny nebudou, jen se prodloužil ten výjezd. Ptal jsem se na to pořadatelů a ti mi vyhověli. Přišlo mi to už hodně rychlé a tohle mě napadlo jako možnost, aby se tak trošku zvýšily moje šance. Posledních padesát metrů toho úseku je prudších a trošku se to tím ztíží a zpomalí. To byl můj záměr. Myslím si, že se tam bude závod i dělit," předpověděl Cink.

O největších konkurentech má jasno. "Tom Pidcock, Nino Schurter, Vlad Dascalu, Titouan Carod a Jordan Sarrou," vyjmenoval Cink velká esa světa horských kol.

Schurter na Vysočině v minulosti už pětkrát vyhrál, v roce 2016 si tam navíc vyjel zlato i v závodě mistrovství světa. Loni obsadil třetí místo. Zvítězil Pidcock, druhý skončil Dascalu.

"Je neskutečné, že tady budu stát opět na startu. Pamatuju si na první ročník, kdy jsme zde bojovali s Jaroslavem Kulhavým. A teď - po 12 letech - budu startovat jako jeden z favoritů. Mám moc rád místní prostředí i trať, Nové Město je skvělé, skvělí jsou i fanoušci," uvedl na dnešní tiskové konference v dějišti závodu Schurter.

"Na závod se vážně těším. Letos to bude ještě trochu nervóznější tím, že tady Světový pohár startuje úvodním závodem. Konkurence je velká a myslím si, že to bude pěkný, ale hodně těžký závod," dodal švýcarský velikán, jenž v sobotu oslaví sedmatřicetiny.

Už v pátek se nejlepší bikeři utkají v short tracku. "Mně short track nevadí, ale záleží i na tom, jaká je trať, i když je samozřejmě vždy pro všechny stejná. V Novém Městě je ta trať hodně rychlá. Mám radši, když je short track do kopce, protože mi chybí ta maximální síla. Je to hlavně disciplína pro diváky, aby ten balík závodníků jel co nejvíc pohromadě a co nejvíc se tam toho dělo, což si myslím, že v Novém Městě přesně tak bude," odtušil Cink.

Poprvé jsou do SP zařazeny závody v short tracku i pro obě kategorie do 23 let, jimiž závodní program odstartuje už dnes.

Program SP v Novém Městě na Moravě:

Čtvrtek 11. května:

17:30 short track - ženy do 23 let,

18:15 short track - muži do 23 let.

Pátek 12. května:

18:00 short track - ženy elite,

18:45 short track - muži elite.

Sobota 13. května:

8:00 závod v maratonu - muži,

8:05 závod v maratonu - ženy,

8:45 cross country - junioři,

10:30 cross country - juniorky,

15:00 cross country - muži do 23 let,

17:00 cross country - ženy do 23 let.

Neděle 14. května:

11:30 cross country - ženy elite.

15:00 cross country - muži elite.