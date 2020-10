SP bikerek v N. Městě vyhrála Lecomteová, Čábelická byla 23.

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Závod Světového poháru žen v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě vyhrála s více než půlminutovým náskokem Loana Lecomteová z Francie. Nejlepší Češkou v úvodním klání série v celé sezoně byla na 23. místě Jitka Čábelická. Lépe si v kategorii do 23 let vedla Tereza Tvarůžková, která dojela desátá.

Třetí žena úterního short tracku Lecomteová vyhrála suverénně před Anne Terpstraovou z Nizozemska a svou slavnější krajankou Pauline Ferrandovou-Prévotovou. Čábelická ztratila na jednadvacetiletou Lecomteovou, která slavila hned při premiéře v SP mezi elitou, téměř šest a půl minuty, na nejlepší desítku měla tříapůlminutové manko. Jana Czeczinkarová dojela osmatřicátá, Karla Štěpánová závod nedokončila.

"Mně se tady nikdy moc nedaří," mrzelo Čábelickou. "Ale dejme tomu, bylo to docela dobré. Škoda jen toho posledního kola, kdy mi to na ne úplně těžkém místě uklouzlo na kořenu, sice jsem se zvedla rychle, ale otočila jsem si řídítka a nadvakrát to rovnala. To mě vyhodilo z tempa víc než ten samotný pád. Tam jsem pár pozic ztratila," popsala.

Ranní boj žen do 23 let o umístění na nejvyšším stupínku v úvodním závodě sezony, kterou stejně jako celý sportovní svět výrazně poznamenala pandemie koronaviru, vyhrála Italka Giorgia Marchetová před Nizozemkou Ceylin del Carmen Alvaradovou a Američankou Haley Battenovou.

Jednadvacetiletá Tvarůžková měla po hodinu a půl dlouhém závodě manko na vítěznou Marchetovou bezmála tři minuty. Ve Vysočina Areně, kde se bez přítomnosti diváků uskuteční hned po sobě rovnou dva závody SP, se neztratila ani další Češka Tereza Sásková, jíž patřilo 17. místo.

"Dnes jsem byla šíleně nervózní, ale pár minut před startem to ze mě spadlo. Na startu tam byla kolize a jedna holčina před námi spadla, ale přesto se mi podařilo konečně dobře odstartovat, za což jsem byla šíleně ráda. První kolo se mi nejelo úplně nejlépe, ale pak jsem se rozjela a bylo to dobré. Škoda, že tady nebyli diváci, v závěru by mi určitě pomohli v boji o nejlepší sedmičku, ale i tak super," uvedla Tvarůžková.

V mužské třiadvacítce zvítězil jednadvacetiletý Brit Thomas Pidcock, jenž má na kontě řadu úspěchů také v cyklokrosu i na silnici a na příští sezonu už má podepsanou smlouvu s elitní stájí Ineos. Vyhrál takřka o půl minuty před Švýcarem Alexandrem Balmerem. Třetí byl jeho jeho krajan Vital Albin. Nejlepší z domácích závodníků byl šestatřicátý Samuel Jirouš, jenž ztratil na vítěze šest a čtvrt minuty.

V 15:50 začne závod elitní kategorie mužů. V pátek se ve Vysočina Areně pojede další závod SP v short tracku, o víkendu pak také v cross country.