SOVAK: Ceny za vodu letos stoupnou o 3,6 procenta

Praha - Průměrné platby za vodné a stočné letos meziročně vzrostou o 3,6 procenta, budou se tak pohybovat mezi 90 a 92 korunami za metr krychlový vody, uvedli dnes na tiskové konferenci zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Hlavním důvodem růstu je inflace, která loni činila 2,8 procenta. Dále se zdražovaly energie, chemikálie nebo provozní materiál.

Sdružení ceny analyzuje na základě informací z 13 krajských a více než 30 okresních měst. Podle údajů ministerstva zemědělství činila předloni suma prostředků na opravu, obnovu a budování nové infrastruktury 14,3 miliardy korun, což bylo více než 38 procent podílu plateb za vodné a stočné. "Objem těchto prostředků u odpovědných vlastníků veřejných vodovodů a kanalizací narůstá a tvoří největší nákladovou položku při kalkulacích výše plateb za vodné a stočné," uvedl předseda představenstva SOVAK Miloslav Vostrý.

Podle údajů Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny v Česku loni v průměru stouply o 2,8 procenta. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let. Vyšší byla pouze v roce 2012, a to 3,3 procenta.