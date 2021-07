Southgate chce na lavičce Anglie pokračovat, cílí na MS v Kataru

Londýn - Trenér anglických fotbalistů Gareth Southgate prozatím o svém konci na lavičce národního týmu neuvažuje. Padesátiletý kouč dnes novinářům řekl, že si po porážce ve finále mistrovství Evropy s Itálií (1:1 a 2:3 na penalty) chce vzít čas na odpočinek. Rád by se dostal s týmem na mistrovství světa v Kataru v roce 2022, do kdy má platnou smlouvu.

"Nemyslím, že je vhodný čas nad těmito věcmi přemýšlet. Musíme se teď hlavně kvalifikovat do Kataru. Potřebuji se s odstupem na celý turnaj podívat a odpočinout si," citovala Southgatea agentura Reuters.

"Když vedete tým na takovýchto turnajích, vybere si to vždy nějakou daň. Nechci se zavázat k něčemu, co bych nechtěl. Není to o penězích. V tuhle chvíli, jak tu ale sedím, říkám, že bych se chtěl dostat s týmem do Kataru," prohlásil.

Někdejší hráč Crystal Palace, Aston Villy a Middlesbrough byl po utkání kritizován za to, že na rozhodující penaltový rozstřel poslal mladé a nerozehrané hráče Marcuse Rashforda, Jadona Sancha a Bukaya Saku. Ani jeden z nich penaltu neproměnil. "Když jste hráč jako Sterling nebo Grealish, nemůžete se jen tak posadit a nechat mladého kluka jako Saka, aby kopal penaltu za vás .Hráči jako Sterling mají více zkušeností, vyhrávali trofeje a měli by to vzít na sebe," uvedl třeba bývalý irský záložník Roy Keane. Grealish se však na twitteru hájil, že se o penaltu hlásil.

Southgate hned po zápase převzal za volbu penaltových střelců zodpovědnost s tím, že je vybral na základě svých zkušeností z tréninku. "Jde to za mnou. Přijímám i tu kritiku, která s tím souvisí," řekl kouč.

Odsoudil rasistické útoky na trojici neúspěšných střelců na sociálních sítích. "Je to neomluvitelné. Některé ty zprávy přišly ze zahraničí, ale některé i z naší země. Zůstáváme však majákem pro všechny lidi a národní tým za nimi stojí. Od fanoušků jsme cítili po celou dobu podporu a na to jsem velmi hrdý," řekl Southgate.

Bývalý obránce, který neproměnil penaltu v semifinále Eura 1996 proti Německu, věří, že čas jeho mladého reprezentačního týmu ještě přijde. Ačkoliv Anglie dál čeká na velký úspěch od vítězného mistrovství světa 1966, Southgate doufá, že by další šance mohla přijít za rok na MS v Kataru. Zde bude jeho tým obhajovat čtvrté místo.

"Pokud chcete být úspěšní, musíte se na těchto turnajích stále zlepšovat a dlouhodobě se dostávat do závěrečných fází. Dnes ráno jsem měl pocit, jako by mě vykuchali, ale když si uvědomím, že jsme byli na posledním mistrovství světa v semifinále a teď na ME ve finále, je vidět, že jdeme správným směrem," dodal Southgate.