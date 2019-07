Soutěž na koncertní halu Ostravy vyhrálo americké studio

Americké studio architekta Stevena Holla z New Yorku vyhrálo architektonickou soutěž na podobu nové koncertní haly v Ostravě (na vizualizaci).

Ostrava - Americké studio architekta Stevena Holla z New Yorku vyhrálo architektonickou soutěž na podobu nové koncertní haly v Ostravě. Náklady na stavbu, která vznikne u Domu kultury města Ostravy, jsou odhadovány na 1,5 miliardy korun bez DPH. S vítězem bude na podzim uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace, řekl novinářům primátor Tomáš Macura (ANO). Stavět se má začít v roce 2022, dokončena má být hala o dva roky později. Ze sedmi členů poroty vítězný návrh podpořilo šest.

"Pro Ostravu je skvělou zprávou, že autorem návrhu je právě studio Steven Holl Architects plus Architecture Acts, které má na svém kontě řadu realizací špičkové světové úrovně. Právě americkému studiu se nejlépe podařilo propojit stávající kulturní dům s novou koncertní halou," uvedl Macura.

Hala představuje pouzdro hudebního nástroje. "Je to konstrukce, která je vynesena z té zadní části od parku přes původní objekt do části přední. Velmi výrazně se tam pracuje s ocelí a prosklením, a to především v přední části, která přímo velmi dobře komunikuje s ulicí 28. října," řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO). Dodala, že zvenčí bude možné pozorovat pohyb v budově. Stejný koncept je i na opačné straně objektu.

Primátor připomněl, že Ostrava o halu usiluje bezmála 60 let. Zatímco v sousedním Polsku vzniklo v posledních letech 13 koncertních hal, v Česku to podle primátora bylo naposledy Rudolfinum. Macura dodal, že o vybudování koncertní haly v současnosti usilují také Brno a Praha.

Výstavbu haly by mělo na základě uzavřeného memoranda hradit město spolu s krajem a státem. Ostrava na stavbu šetří ve speciálním fondu, kde má zhruba čtvrt miliardy korun.

"Proč jsme vybrali právě tento návrh? Byl prostě nejlepší. Je to úžasné architektonické dílo, které velmi dobře zvažuje vztah staré budovy s novou, vztah mezi mezi městem Ostravou a parkem za stávajícím objektem. Věřím, že vítězný projekt bude i emblematickým dílem pro Ostravu, které ji tak oživí," uvedl předseda poroty a architekt Krzysztof Ingarden.

Podle ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava Jana Žemly těleso od svého počátku žije v provizorních podmínkách. "To, že nový koncertní sál vznikne, orchestr a kulturu ve městě posunuje naprosto do jiných měřítek. Pro orchestr jako takový to znamená, že může pracovat mnohem lépe se zvukem, vyniknou jeho silné stránky a kvalita," uvedl Žemla.

Architektonickou soutěž na stavbu koncertní haly, největší v historii Ostravy, město vyhlásilo loni v srpnu. Nejprve přímo oslovilo tři světově uznávaná studia, konkrétně právě tým amerického architekta Holla, polské Konior Studio a dánský ateliér Henning Larsen Architects. Později z dalších 31 zájemců odborná porota vybrala na základě referencí a zaslaných portfolií další tři studia: Architecture Studio z Francie, německé Nieto Sobejano Arquitectos a nizozemské Van Dongen - Koschuch Architects and Planners.