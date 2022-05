Soutěž na budovu filharmonie v Praze vyhrálo studio Bjarke Ingels Group

Praha - Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové budovy filharmonie v Praze se stalo dánské studio Bjarke Ingels Group (BIG). Výsledky dnes vyhlásili zástupci hlavního města a jeho Institutu plánování a rozvoje. Budova by podle plánů vedení města měla být hotová v roce 2032, náklady se odhadují asi na šest miliard korun. Nové kulturní centrum s několika sály, které by mělo být i sídlem České filharmonie, má stát u stanice metra Vltavská. Tam se na venkovní výstavě mohou zájemci od 19. května do 30. června s vítězným návrhem seznámit.

Vedení České filharmonie na dotaz ČTK dnes sdělilo, že by po dokončení nové budovy nadále využívalo i své tradiční sídlo v Rudolfinu. Vedoucí provozu České filharmonie Lukáš Duchek uvedl, že díky většímu sálu, modernímu technickému a prostorovému zázemí umožní Vltavská filharmonie uvádět bez jakýchkoliv omezení ambiciózní hudební projekty, které dosud v Praze být nemohly.

Výstavba nového kulturního centra je součástí proměny lokality Bubny-Zátory, kde se plánuje vznik čtvrti až pro 25.000 lidí. Diskuse o stavbě koncertního sálu v Praze s parametry odpovídajícími potřebám hudebníků i publika se vedou desítky let.

"Vltavská filharmonie se v podání dánského studia BIG stane pulzujícím centrem života na Vltavské – směrem na východ od budovy se bude rozprostírat nový městský park, jižní strana otevře přístup k vodě, na západní straně vznikne náměstí a na sever se naskytne pohled na novou městskou část Bubny-Zátory. Budova samotná bude zájemcům přístupná ze všech směrů a úrovní," uvedl Michal Sedláček, předseda poroty soutěže.

Zástupci vítězného studia dnes po vyhlášení výsledků na přednášce prezentovali, jak k podobě budovy došli. Mluvili o tom, jak je inspirovala česká krajina a především Vltava od jejích pramenů, přes města, jimiž protéká, až po samotnou Prahu, její náměstí, ulice, náplavky i panoramata. Vedoucí týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer připomněl, že kulturně významné budovy se v Praze vždy umísťovaly podél řeky. "Parcela, na které Vltavská filharmonie vyroste, je poslední volnou kulturně-společenskou parcelou podél Vltavy, která se nachází v centru Prahy," uvedl.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že vítězný návrh byl od počátku jeho favoritem – přináší podle něj něco, co Praze chybí. "To místo bude žít od řeky až po střechu – terasy filharmonie budou veřejně přístupné přímo z přilehlého náměstí, a tak si budovu bude moct užít opravdu každý, i ten, kdo není fanouškem vážné hudby," uvedl. Praha si slibuje, že nová stavba může do města přitáhnout jiný typ turistů, kteří přijedou za kulturou, a ne jen za levným alkoholem. Měla by také být příspěvkem k moderní architektuře, která Praze chybí. Od ambiciózního, ale politiky odmítnutého a nikdy nerealizovaného projektu Národní knihovny navrženého slavným architektem Janem Kaplickým uplynulo letos 15 let.

Náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (TOP 09) dnes řekl, že se do soutěže přihlásilo 115 týmů, do finále postoupilo 15 a pět týmů pořadatelé sami vyzvali. Páté z rozhodnutí mezinárodní poroty skončilo mezinárodní studio Snohetta, čtvrtý český ateliér Petr Hájek architekti, na třetím místě bylo slovinské studio Bevk Perovic Arhitekti a na druhém španělská kancelář Barozzi Veiga, která soutěžila spolu s českým studiem Atelier M1.

Magistrát usiluje o spolufinancování stavby státem, neboť z vlastních peněz by podle dřívějších vyjádření vedení města Praha stavbu nezaplatila. Zvažuje také zapojení soukromých investorů. Městská rada v březnu odsouhlasila změnu územního plánu Holešovic, která výstavbu umožní.

Vltavská filharmonie by měla mít tři sály - koncertní pro 1800 diváků, menší pro komorní hudbu s kapacitou 500 míst a multifunkční pro ostatní žánry a typy akcí s kapacitou až 700 osob. V budově by měl sídlit i Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK nebo hudební oddělení Městské knihovny v Praze. Filharmonie nabídne také například kavárny či restaurace.

Ateliér Bjarke Ingels Group s pobočkami v Kodani, Londýně, New Yorku, Barceloně a Šen-čenu zaměstnává nejen odborníky z řad architektů, designérů a inženýrů, ale také teoretiky, kteří se zabývají architekturou, urbanismem, výzkumem a vývojem budov. Mnohé návrhy studia BIG, které vzniklo v roce 2005 v Kodani pod vedením dánského architekta Bjarkeho Ingelse, jsou typické použitím průkopnických technologií a často vynikají popíráním konvencí. Je tomu tak třeba v případě Amager Bakke, spalovny odpadů v Kodani, která funguje zároveň jako lyžařská sjezdovka, LEGO House v dánském městě Billund, který připomíná kostičky známé stavebnice. Portfolio ateliéru zahrnuje návrhy obytných budov, muzeí nebo výstavních center.