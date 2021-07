Soundtrack festival v Poděbradech nabídne Žbirku, Čechomor a Knechtovou

Praha - Šestý ročník Soundtrack festivalu nabídne 26. až 29. srpna v Poděbradech koncerty Mira Žbirky, Čechomoru a Kataríny Knechtové. Fanoušci festivalu filmové hudby si přijdou na své díky koncertní show The Best of Soundtrack. Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií covidu-19 byli organizátoři stejně jako loni nuceni program upravit. Hlavní program se uskuteční pod širým nebem v Centrálním lázeňském parku a na Jiřího náměstí. Vstup bude zdarma. ČTK o tom za pořadatele informovala Markéta Mohoritová.

"Když jsme před rokem připravovali festival s podtitulem Jedeme dál!, ve snu nás nenapadlo, že by původní program, přesunutý na rok 2021, nemohl proběhnout ani za rok. Bohužel nám to situace opět letos neumožňuje. Na druhou stranu si velmi vážíme toho, že máme možnost festival uspořádat, byť v upravené variantě," uvedl hudebník Michal Dvořák, zakladatel festivalu.

Hlavní festivalový program, který byl plánován pro rok 2020 a následně pro letošek, se podařilo kompletně přesunout na termín 25. až 28. srpna 2022. Nabídne koncert Mira Žbirky za doprovodu jeho kapely, symfonického orchestru a velkoformátové projekce, písničkový film režiséra Filipa Renče Rebelové a bondovku Skyfall, taneční show Hvězdy StarDance nebo pohádku Lotrando a Zubejda s písněmi Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Letošní Soundtrack otevře 26. srpna swingová show, kterou odehrají Petr Kroutil a jeho Original Vintage Orchestra. Zahajovací večer vyvrcholí filmovou projekcí pohádky režiséra Hynka Bočana S čerty nejsou žerty za doprovodu komorního orchestru. Páteční hudební program zahájí slovenská zpěvačka Katarína Knechtová, poté vystoupí Žbirka s kapelou. Sobotní večer bude věnován zejména fanouškům filmové hudby. Zazní průřez úspěšnými koncerty z historie festivalu. Na koncertní show The Best of Soundtrack vystoupí skupina Čechomor a zazní Šakalí léta v podání původních představitelů Martina Dejdara a Jana Kalouska. V neděli 29. srpna festival zakončí Moravia Brass Band s hosty Annou Julíí Slováčkovou a Milanem Peroutkou.

Novinkou letošního programu jsou velkoformátové filmové projekce hollywoodských filmů na vnější zdi Zámku. V pátek večer se na projekční ploše objeví Daniel Craig jako James Bond ve filmu Casino Royal, sobotní večer nabídne snímky Rocketman a Moulin Rouge, oceňované filmovými kritiky. V doprovodném programu v Centrálním lázeňském parku se mohou návštěvníci těšit na koncerty, výstavy nebo aktivity pro děti. Ani letos nebude chybět Kinobus, který přes den rozezní hudební program a večer filmové projekce.