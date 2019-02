Praha - Podnikatel Jaromír Soukup uvedl, že jeho mediální skupina dosáhla loni provozního zisku více než 198 milionů korun. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy, kterou ČTK zaslala mluvčí TV Barrandov Marie Opálková. Do výsledku jsou podle mluvčí započítány výsledky skupiny Empresa Media, TV Barrandov a skupiny Médea. Samotná TV Barrandov zakončila loňský rok v provozním zisku přes 100 milionů korun, uvedla firma. Výši zadlužení ani meziroční srovnání tisková zpráva neobsahuje.

Česká televize již dříve uvedla, že společnost Barrandov Televizní Studio, která provozuje TV Barrandov, má dluhy 1,1 miliardy korun. "Ta jejich pravda, kterou se tak často ohánějí, je postavená na lžích, nikoli na ověřených datech. A musím přiznat, že dost silně uvažuji o tom, řešit celou tuto záležitost přes soud a žádat náhradu ušlého zisku a náhrady za poškození dobrého jména firmy," uvedl dnes Soukup, který v lednu ohlásil založení politického hnutí List Jaromíra Soukupa. Ve Sbírce listin loňské výsledky firmy Barrandov Televizní Studio ani dalších podnikatelových společností nejsou. O zadluženosti společnosti Barrandov Televizní studio psal i Deník N.

Od samého počátku existence se TV Barrandov potýkala se ztrátou, za prvních pět let dosáhla její kumulovaná výše více než miliardy korun. Kvůli prodělkům a zápornému vlastnímu kapitálu museli akcionáři několikrát zvyšovat základní kapitál. Hospodaření zůstalo - s výjimkou roku 2016 - v červených číslech i poté, co televizi v roce 2013 ovládl Soukup.

V dnešním vyjádření podnikatel uvádí, že skupina Empresa Media dosáhla loni tržeb 1,011 miliardy Kč. Mediální agentura Médea vykázala provozní zisk EBITDA 95 milionů Kč, celkové tržby skupiny Médea dosáhly 3,945 miliardy korun. Meziroční porovnání neuvedl.

Deník N v úterý uvedl, že čínská společnost China International Group Corporation (CIGC) se chystá odejít z mediálních společností Empresa Media a Médea, které Soukupovi patří. CIGC vadí jeho politické ambice, uvedl server. Soukup v reakci ČTK sdělil, že o takovém záměru čínské společnosti neví.

CIGC spadá pod holding CEFC, který získal podíl v Soukupových firmách v roce 2015. O dva roky později společnost oznámila, že podíl vrací, následně se ale ukázalo, že si jej ponechala. Momentálně má 49 procent v mediální skupině Empresa Media a 30 procent v reklamní agentuře Médea.

Původně soukromá skupina CEFC loni kvůli vysokému zadlužení upadla do problémů. Zakladatel firmy a poradce českého prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-ming navíc skončil v čínském vězení. Po překotném vývoji loni na jaře výkon akcionářských práv nad CEFC Europe převzala CITIC, která je státní firmou.

Podle Deníku N čínská společnost opustí Soukupovy firmy až poté, co CITIC převezme aktiva CEFC Europe. To by se mělo stát v březnu, uvedl server. Do Číny v dubnu odletí prezident Zeman a do té doby má být celá věc uzavřená. Oficiálně odchod firma nepotvrdila.

Podle údajů Asociace televizních organizací skupině Barrandov Televizní Studio klesl loni celodenní podíl na sledovanosti o 1,7 procentního bodu na sedm procent.

Empresa Media vydává mimo jiné časopisy Týden a Instinkt a jejich on-line verze, ekonomický měsíčník Faktor Soukup, bulvární týdeník Sedmička a čtrnáctideník Exkluziv.