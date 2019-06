Soukromníky dál povede Bajer, chce spolupráci na pravici

Holice (Pardubicko) - Stranu soukromníků ČR dál povede dosavadní předseda Petr Bajer, 1. místopředsedou byl opět zvolen Ladislav Linek. Do vedení je zvolili delegáti dnešního sněmu strany v Holicích na Pardubicku. Bajer ČTK řekl, že nyní musí co nejdříve začít vyjednávání s budoucími partnery před blížícími se volbami. Na podzim 2020 se uskuteční krajské volby. Dnešní sněm označil za start pro spolupráci pravicových stran. Mezi hosty jsou také zástupci ODS nebo KDU-ČSL.

"Udělám maximum pro to, abych vaši podporu využil pro růst strany. Došlo k posvěcení cesty, kterou jsme se vydali, tedy slučování sil v pravé části politického spektra pro následné volby. V krajských volbách je jedinečná šance otestovat si spojenectví v blocích," řekl Bajer.

Soukromníci v minulých komunálních a senátních volbách spolupracovali s ODS, při nedávných evropských volbách s Nezávislými s podporou ODA. "Vyjednávat o možné spolupráci začneme až po tomto sněmu, až bude zvolené nové vedení. Nicméně první, koho oslovíme, je náš tradiční partner ODS, samozřejmě i KDU-ČSL. Následně oslovíme i Starosty a nově vzniklé strany," řekl ČTK Bajer.

Očekává také, že do předsednictva Soukromníků se dostane "čerstvá krev", noví lidé, kteří začnou okamžitě připravovat krajské a následně parlamentní volby. "V našich stanovách chceme zrušit omezení možnosti nových členů kandidovat. Nyní je to tak, že nový člen může po půlroce jít do krajských a po dalším půlroce do republikových orgánů. Přednesu, abychom tento bod zrušili a zůstalo to základní, jeden měsíc pro základní organizaci," řekl ČTK Bajer. Podle něj je cílem dostat nové lidi rychle nahoru.

Při projevech hostů zněla ostrá kritika současné vlády, zejména hnutí ANO, a výzva ke spolupráci pravicových stran. "Budoucnost pravice není v rozdrobenosti, ale v jednotném koordinovaném postupu. Jen tak se můžeme zbavit Andreje Babiše a jeho stylu vládnutí," řekl zástupce ODS na sněmu, poslanec Vojtěch Munzar.

"Neporazíme nepřítele, když budeme hlasy rozdělovat. Když sjednotíme síly na středu pravice, uspějeme," řekl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Senátor za Soukromníky, nezávislý Ivo Valenta delegátům řekl, že parlamentní volby přijdou dříve, a na to je potřeba se připravit. "Blíží se to, domeček z karet spadne," řekl.

Soukromníky vyzval, aby hledali vhodného koaličního partnera pro krajské volby. "Slučování pravicových stran by tady mělo být, je jenom na nich (Soukromníků), koho si vyberou," řekl novinářům Valenta. Podle něj by se Soukromníci neměli bránit spolupráci před krajskými volbami ani s novým uskupením Václava Klause mladšího Trikolora a s SPD. "Vyloučil bych pouze spolupráci s komunisty a Babišem, zbytek je otevřený. Nejsem radikálním zastáncem, že s SPD ne, někde to sice přehánějí, ale v některých krajích si dovedu spolupráci představit. Krajské volby jsou především o lidech," řekl Valenta.

Strana soukromníků má po celé ČR přes 500 členů. Na svém webu strana uvádí, že navazuje na tradice sahající až do období první republiky. Chce stát, který vytváří stabilní a bezpečné prostředí, reguluje jen v nezbytné míře, neomezuje občanské svobody a nepodvazuje rozvoj podnikání.