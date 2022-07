Soudní lékař: Příčinou úmrtí Ivany Trumpové byla nehoda

New York - Příčinou úmrtí Ivany Trumpové byla nehoda, při které bývalá manželka amerického exprezidenta Donalda Trumpa utrpěla zranění trupu. Informoval o tom podle agentury Reuters newyorský úřad hlavního soudního lékaře. Americká podnikatelka českého původu zemřela ve čtvrtek v New Yorku, bylo jí 73 let.

Policie již ve čtvrtek uvedla, že Trumpová byla nalezena ve svém bytě na schodech a že není podezření na cizí zavinění. Podle soudního lékaře stála za úmrtím zranění trupu způsobená nárazem. "Soudní lékař stanovil, že příčinou její smrti byla nehoda," píše se ve zprávě úřadu.

Trumpová, za svobodna Zelníčková, se narodila 20. února 1949 ve Zlíně v rodině architekta. Když u ní rodiče zaznamenali pohybové vlohy, podporovali ji ve sportovní kariéře. Ve třech letech už stála na lyžích, ve dvanácti byla v reprezentaci. Studovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. Tehdejší Československo jí ale brzy připadalo malé, tak aby mohla odejít na Západ, poprvé se vdala za lyžaře s rakouským pasem Alfreda Winklmayra.

V Kanadě pracovala jako modelka, po příchodu do New Yorku se seznámila s Trumpem, kterého si v roce 1977 vzala. Měla s ním tři děti: Donalda mladšího, Ivanku a Erika. Manželé spolu podnikali, stavěli hotely a kasina. Sňatek ukončil bouřlivý rozvod v roce 1992 po Trumpově románku s bývalou miss státu Georgia Marlou Maplesovou.

V posledních letech nicméně měla Ivana Trumpová s Donaldem Trumpem přátelské vztahy a v roce 2016 nadšeně podporovala jeho kandidaturu na prezidenta Spojených států.

Do Česka se Trumpová ráda vracela, byla například členkou poroty na finále České Miss, objevila se na Plesu v opeře či na mistrovství světa v lyžování v Liberci. V roce 2017 převzala v Praze cenu Ambasador České republiky, kterou uděluje Společnost CZECH TOP 100, při té příležitosti se také na Hradě sešla s prezidentem Milošem Zemanem. V roce 1990 doprovodil Trumpovou na cestě do tehdejšího Československa i Trump, účastnili se tehdy pohřbu jejího otce.