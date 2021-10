Soudkyně uvedla, že základ nároku dědiců Altnera vůči ČSSD je oprávněný

Praha - Žaloba, kterou se dědici právníka Zdeňka Altnera domáhají odměn za zastupování ČSSD, je oprávněná. Myslí si to soudkyně Dagmar Stamidisová, která spor řeší. Podle jejího předběžného právního názoru je základ nároku daný a Altnerovi dva potomci unesli v tomto směru důkazní břemeno. Ve sporu ale ještě dnes nerozhodla, zváží předvolání dalších svědků. Jednání bude pokračovat v únoru.

Předběžný názor Stamidisové se týká jen jistiny ze smlouvy o zastupování, tedy částky 18,5 milionu korun. Další stamiliony ale mohou plynout z takzvaného příslušenství - ze smluvní pokuty, která by podle ní aktuálně činila zhruba 450 milionů korun, plus dalších 39 milionů Kč z úroků z prodlení.

Smlouvu o zastupování ČSSD ve sporu o její sídlo - Lidový dům - uzavřel s Altnerem v roce 1997 tehdejší šéf strany a současný prezident Miloš Zeman. Sociální demokracie následně ve při o nemovitost uspěla. Altner jí poté poslal fakturu na 50 milionů korun, o dvě třetiny z této částky se ale zvlášť přihlásili jeho spolupracovníci Václav Halbich a Václav Hájek. Strana proto Altnerovi vyplatila jen třetinu a zbytek peněz složila do soudní úschovy.

"Mám za to, že smlouva byla jasná a dostatečně určitá, což potvrdil i inženýr Zeman. Řekl, že kdyby smlouva nebyla jasná, nikdy by ji nepodepsal. A kdyby měl nejasnosti, dal by ji k přepracování, což se nestalo. Mám za to, že žaloba je po právu," prohlásila při dnešním jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 Stamidisová. Zeman ve sporu svědčil již dříve.

Podle předchozího pravomocného verdiktu měla ČSSD Altnerovi vyplatit 18,5 milionu korun a a také smluvní pokutu 318 milionů Kč. Nejvyšší soud ale vrátil spor na začátek s tím, že smluvní ujednání o odměně nebylo dostatečně určité a že není jasné, co advokát pro stranu konkrétně vykonal.

Strana nárok odmítá. Dosavadní předseda strany Jan Hamáček v minulosti prohlásil, že ČSSD Altnerovi a jeho věřitelům za dobu trvání sporu zaplatila téměř 70 milionů korun.