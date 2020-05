Soudci kritizují, že Zeman nesdělil podrobnosti k výběru šéfa NS

Praha - Soudcovská unie (SU) kritizuje, že prezident Miloš Zeman nesdělil, mezi jakými kandidáty a podle jakých kritérií vybíral nového předsedu Nejvyššího soudu (NS). Jmenování Petra Angyalossyho unie respektuje, sdělila dnes na dotaz ČTK prezidentka profesního sdružení Daniela Zemanová. Unie státních zástupců uvedla, že věří, že soud se ani pod novým vedením nenechá ovlivňovat politickými tlaky.

Zeman dnes jmenoval do čela NS dosavadního šéfa senátu trestního kolegia soudu Angyalossyho tři měsíce poté, co post kvůli jmenování ústavním soudcem opustil Pavel Šámal. Soudcovská unie už před jmenováním kritizovala utajování kritérií výběru Šámalova nástupce, které podle ní vedlo ke vzniku spekulací, jež do soudního prostředí nepatří a poškozují ho.

"Bohužel ani při aktu jmenování prezident republiky nesdělil, mezi jakými kandidáty vybíral, jaká kritéria pro něj byla důležitá a jaké skutečnosti ho vedly k jeho rozhodnutí. Tyto výhrady Soudcovská unie vznáší ve snaze dosáhnout důvěryhodné podoby důležitých postupů v soudnictví s tím, že se týkají vhodnosti postupu prezidenta, nikoliv zákonnosti, a také s vědomím, že oslovení kandidáti na postup prezidenta při výběru nemohli mít vliv," napsala nyní Zemanová.

Podotkla také, že unie bohužel ve vyžádané reakci nemohla hodnotit přímo osobu Angyalossyho, protože "o něm ví jen velmi málo". "Soudcovská unie věří, že pod jeho vedením bude Nejvyšší soud přispívat k dosažení rovnováhy státních mocí a k udržení vysoké úrovně ochrany práv občanů i prestiže soudcovské funkce," uvedla.

Zemanová připomněla, že soudní moc nemá svébytnou a samostatnou reprezentaci, a nemá tedy podle ní ani možnost být rovnocenným partnerem výkonné i zákonodárné moci. Zachování rovnováhy státních mocí je v těchto podmínkách náročné a je nezbytné, aby výkonná moc své silné pravomoci vůči moci soudní vykonávala s velkou mírou politické odpovědnosti a aby její postup nevzbuzoval pochybnosti, doplnila.

Unie státních zástupců označila v reakci zaslané ČTK čerstvého šéfa NS za zkušeného trestního soudce. "Přejeme novému předsedovi Nejvyššího soudu Petru Angyalossymu, aby úspěšně navázal na svého předchůdce Pavla Šámala. Věříme, že Nejvyšší soud zůstane i nadále vně politických tlaků," napsal mluvčí unie Ondřej Šťastný.