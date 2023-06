Soudce Valehrach přišel o funkci kvůli průtahům v řízení

Brno - Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes zbavil funkce soudce Martina Valehracha z Obvodního soudu pro Prahu 8, a to za průtahy. Kárné žalobě čelil potřetí během několika let. Odvolání z funkce je nejpřísnější postih ukládaný v kárném řízení. Valehrach vinu popřel.

Valehrach soudí zhruba čtyři desítky let, v civilním úseku obvodního soudu působí od roku 2014. Kárnou žalobu pro průtahy na něho podala předsedkyně obvodního soudu Andrea Lomozová, která jeho odvolání z funkce i navrhovala. Šlo podle ní o neodůvodněné průtahy zhruba v šesti desítkách věcí, a to od června 2019 do června 2022, kdy průtahy byly podle ní třeba i dvouleté. Kárný senát soudce uznal vinným z průtahů ve 42 věcech, zbylé byly promlčené.

Valehrach už dříve poukázal na to, že za tři roky počet neskončených věcí zredukoval z více než 300 na 150. Dnes zopakoval, že při podávání kárného návrhu nebyla zohledněna epidemie covidu-19 a s tím související opatření, také dovolená či nemoc. Obhájce poukázal i na složitost soudcem posuzovaných věcí, navrhoval zproštění kárného obvinění.

Podle senátu Valehrach porušil své povinnosti, když nerozhodoval v přiměřených lhůtách, což mohlo ohrozit důvěru v soud a ve spravedlivé rozhodování soudce. Podle senátu se přitom Valehrach dopustil průtahů i ve spisech, za které byl v minulosti potrestán. Předseda kárného senátu Tomáš Langášek uvedl, že skutek senát považuje za trvající delikt. "Je to soudce, kdo je povinen mít spisy pod kontrolou, je manažerem svých věcí. Odpovědnosti se soudce nezbaví tím, že si spis neustále posouvá se svým asistentem a vytváří tím dojem, že se ve spise něco děje," poukázal Langášek.

Valehrach v posledních letech kvůli průtahům stanul před kárným senátem dvakrát. V prvním případě šlo o průtahy ve 246 věcech, ve druhém ve 152 věcech. V obou případech mu senát dočasně snížil plat.

Kárný senát může ukládat za různé prohřešky soudcům důtky, případně jim snížit plat až o 30 procent na dva roky. Krajním řešením je odvolání z funkce soudce, které znamená pro dotyčného konec působení v justici. Řádný opravný prostředek neexistuje, lze pouze podat ústavní stížnost, která nemá odkladný účinek.