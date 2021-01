Soudce v USA zablokoval rozsáhlý balík protiimigračních opatření

Washington - Americký federální soudce zablokoval rozsáhlý balík opatření omezujících žádosti o azyl v USA, který chce prosadit administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom dnes agentura AP. Nová imigrační pravidla měla nabýt účinnosti v pondělí, jen několik dní předtím, než se prezidentského úřadu ujme nově zvolený Joe Biden. Soudce James Donato v San Francisku rozhodl, že úřadující ministr pro vnitřní bezpečnost Chad Wolf nemá pravomoc nová opatření prosadit.

Americká vláda sice kvůli koronavirové pandemii z velké části pozastavila žádosti o azyl migrantů přicházejících přes hranici s Mexikem, dopad nových pravidel by však pocítili ti, kteří mají stále možnost o azyl žádat. Opatření by také ztížila situaci žadatelů ve chvíli, kdy budou protikoronavirová omezení zrušena.

Trumpova administrativa se novým předpisem pokusila znemožnit přístup k azylovému procesu drtivé většině všech imigrantů přicházejících na hranici USA s Mexikem. Toho mělo být dosaženo především zpřísněním imigračních kritérií. Opatření by také nařizovala soudcům a imigračním pracovníkům zamítat celou řadu žádostí o azyl, například těch, v nichž žadatelé chtějí vstoupit do USA kvůli útěku před domácím násilím nebo zločineckými gangy. Přitěžující by nově také byla zjištění, že žadatel žije již déle než rok v USA bez patřičných povolení, má kriminální historii nebo neplatí daně.