Soud zrušil zadržení letadel ČSA, letiště se odvolá

Praha - Obvodní soud pro Prahu 6 dnes zrušil předběžným opatřením zadržení dvou letadel z flotily Českých aerolinií (ČSA na pražském letišti). Zadržení letadel soud vyhodnotil jako v rozporu s ochranným opatřením, pod kterým nyní ČSA jsou, řekla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Podle ní by tak aerolinky měly letouny dostat zpět. Letadla na začátku února kvůli nesplaceným fakturám zabavil podnik Czech Airlines Technics (CSAT), tedy dceřiná firma Letiště Praha. Společnost s rozhodnutím nesouhlasí a odvolá se proti němu. Zároveň ve věci plánuje i další právní kroky.

Podle ČSA, které patří do skupiny Smartwings, bylo zadržení letadel od počátku protiprávní, protože na firmu se vztahuje ochranné moratorium před věřiteli. Aerolinky se proto obrátily na soud. Podle dopravce dnes soud jeho stížnosti vyhověl. "Mimo jiné konstatoval, že pokud by předběžné opatření nařízeno nebylo mohlo by dojít k faktické likvidaci provozu ČSA. Dále soud shledal, že postup skupiny Letiště Praha je v rozporu s principy mimořádného moratoria vydaného ve prospěch ČSA za účelem poskytnutí prostoru k překonání finančních problémů při zachování a udržení stávajícího provozu," uvedla dnes skupina Smartwings.

Po tomto rozhodnutí musí podle Smartwings CSAT okamžitě zadržené letouny vrátit.

CSAT i mateřské Letiště Praha bude podle mluvčí Kateřiny Pavlíkové rozhodnutí respektovat, zásadně s ním však nesouhlasí a plánuje se odvolat. Vedle toho připravuje i další právní kroky, které mají společnost ochránit před negativními dopady soudního opatření.

"Považujeme za nestandardní, že soud při rozhodování o návrhu ČSA vycházel pouze z tvrzení a informací podaných soudu ze strany ČSA způsobem, které vykreslují celou záležitost velmi jednostranně bez možnosti jakkoli se k těmto tvrzením vyjádřit a bránit se jim. Soud také nijak nezohlednil zájmy naší společnosti, jakožto významného a legitimního věřitele ČSA a především neuvedl jediný argument, v čem spatřuje rozpor uplatnění zadržovacího práva s principy mimořádného moratoria. Dle našeho názoru postupovala naše společnost v souladu s právem a jsme přesvědčeni, že odvolací soud nám dá za pravdu," uvedla Pavlíková.

České aerolinie musely po zadržení letadel zrušit některé pravidelné linky, na kterých letadla ATR létaly. Podle dopravce má situace i mezinárodní důsledky, protože vlastníky strojů jsou zahraniční společnosti a ČSA je pouze provozují. Letiště však odmítlo, že by mohlo zadržení letadel ohrozit provoz ČSA, protože koncern Smartwings vlastní přes 40 dalších letadel.

Smartwings a ČSA jsou v současnosti pod ochranným moratoriem před věřiteli. To vyprší na konci února. Letecká skupina kvůli tomu žádá o pomoc stát. Pro ČSA chce nevratnou podporu 1,1 miliardy korun, bez podle skupin čeká dopravce insolvenční řízení, protože aerolinky nemají nárok na podporu z jiných dotačních programů. Skupina zároveň žádá stát o půlmiliardové kompenzace za zrušené lety během loňského jara.