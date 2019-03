Praha - Vrchní soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek nad bývalým bezpečnostním manažerem Fotbalové asociace ČR Martinem Syneckým za vyzrazení odposlechu v kanceláři někdejšího šéfa asociace Miroslava Pelty. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Pražský městský soud loni rozhodl, že Synecký sice Peltovi zřejmě o policejním nahrávacím zařízení řekl, ale nespáchal trestný čin. Vrchní soud nyní nižšímu soudu kauzu vrátil. Synecký vinu popírá.

Vrchní soud zatím neupřesnil, z jakého důvodu předchozí verdikt zrušil. "Jde o rozhodnutí z neveřejného zasedání z 6. března, které ještě nebylo písemně vyhotoveno," sdělila serveru mluvčí soudu Simona Heranová.

Syneckého podle obžaloby v prosinci 2016 požádali kriminalisté, aby dal do Peltovy kanceláře nahrávací zařízení. Prověřovali tehdy soudkyni Sylvu Mašínovou, která rozhodovala civilní spor místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra. Detektivové pak ale údajně zjistili z jiných odposlechů, že Pelta o záznamovém zařízení ve své kanceláři věděl, a to právě od bezpečnostního manažera.

Synecký loni u soudu popřel, že by Peltovi o odposlechu řekl. Městský soud mu to sice neuvěřil, ale nakonec Syneckého osvobodil. Podle soudkyně Heleny Kutzlerové totiž Synecký o zařízení Peltovi pravděpodobně opravdu řekl, nemělo to však takový dopad, aby ho bylo možné odsoudit za zločin. Městský soud pak případ postoupil Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ), aby rozhodl, zda se Synecký dopustil přestupku. V případě odsouzení za ohrožení utajované informace by Syneckému hrozilo až osm let vězení. Za přestupek by Syneckému mohl NBÚ udělit až pětimilionovou pokutu.

Pelta v současnosti čelí stíhání v kauze údajných machinací s rozdělováním státních dotací na sport. V případu policie stíhá také někdejší náměstkyni z ministerstva školství Simonu Kratochvílovou, bývalého ředitele odboru ministerstva školství Zdeňka Břízu, předsedu České unie sportu Miroslava Janstu a generálního sekretáře unie Jana Boháče. Obviněny jsou i Fotbalová asociace ČR a Česká unie sportu.