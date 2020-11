Soud zrušil osvobozující rozsudek nad Půtou, ten to čekal

Praha - Vrchní soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v případu údajné korupce, kde byl jedním z obžalovaných hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Rozhodnutí odvolacího soudu nebylo pro Půtu překvapením, právníci ho na to připravovali. Jednání bylo neveřejné, zdůvodnění tak zatím právníci nemají k dispozici, řekl dnes ČTK v reakci na rozhodnutí soudu Půta. Podle České televize vyhověl soud odvolání žalobce.

Půta s dalšími 11 lidmi a čtyřmi firmami čelil obžalobě v korupční kauze spojené s dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) za téměř 100 milionů korun. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. Všechny obžalované v kauze koncem letošního května nepravomocně osvobodil liberecký krajský soud. Státní zástupce se proti verdiktu na místě odvolal. Podle předsedy senátu Petra Neumanna státnímu zástupci chyběly důkazy.

"Radost mi to samozřejmě nedělá, ale nic to nemění na tom, že se cítím v celé kauze být nevinen. Výbor regionální rady jsem neovlivňoval, ani jsem ho ovlivňovat nemohl, žádný úplatek mi nikdo nenabízel, ani jsem o něj nežádal. Shodou okolností to bylo včera (ve středu) přesně šest let od mého obvinění, chci věřit, že ta kauza nebude trvat dalších šest let," doplnil Půta.

Státní zástupce Radim Kadlček rozhodnutí odvolacího soudu očekával. "Domnívám se, že rozhodnutí nalézacího soudu o údajné nepoužitelnosti odposlechů bylo učiněno v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu a k průběhu hlavního líčení jako takového jsme uplatnili řadu námitek. Rozhodnutí nám však dosud nebylo doručeno, proto se k němu nemohu vyjádřit konkrétněji," řekl ČTK Kadlček, který má případ na starost.

Půta se domnívá, že vzhledem k nedávným rozhodnutím soudů v jiných kauzách půjde právě o zařazení odposlechů. "Nebojím se jich," dodal hejtman. Kdy by mohl soud v Liberci znovu začít kauzu projednávat, dnes odhadnout nedokázal. Soudce Petr Neumann totiž odešel na jaře do důchodu, a rozsáhlou kauzu tak musí převzít a nastudovat nový soudce.

V korupční kauze spojené s dvěma projekty firmy GEPO byli kromě Půty obžalováni dva bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i pracovníci stavebních firem. Obžaloba je vinila z šesti trestných činů, za něž jim hrozily tresty od pěti do 12 let. Státní zástupce navrhl maximálně 6,5 roku vězení. Půta měl podle obžaloby v letech 2013 až 2014 přijmout úplatek a zneužít pravomoc veřejného činitele. Úplatek měl pro něj podle obžaloby činit 830.000 korun s tím, že 530.000 korun mu bylo vyplaceno. To Půta od začátku odmítá.

Stěžejní část případu se týká téměř dokončené rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun. Přes ROP Severovýchod měl projekt příslib dotace zhruba 55 milionů. Podle soudu se nepodařilo prokázat, že výběrové řízení bylo zmanipulované ve prospěch obžalované firmy Metrostav a zakázka předražená o 17 až 24 milionů. Soud se zabýval i podezřením z korupce u projektu oddychové zóny Perštýn v Liberci za více než 30 milionů, tento projekt se ale nakonec vůbec nerealizoval.