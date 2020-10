Soud zpřísnil Romanu Šupovi trest za najíždění autem na 16,5 roku

Ilustrační foto - Zlínská pobočka Krajského soudu Brno řešila 1. října 2019 případ Romana Šupy (na snímku). Obžalovaný loni vjel autem do podchodu v Uherském Hradišti, zranil tam jednoho muže a další lidi ohrozil. Policie muže obvinila z vraždy ve stadiu pokusu, těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu.

Ilustrační foto - Zlínská pobočka Krajského soudu Brno řešila 1. října 2019 případ Romana Šupy (na snímku). Obžalovaný loni vjel autem do podchodu v Uherském Hradišti, zranil tam jednoho muže a další lidi ohrozil. Policie muže obvinila z vraždy ve stadiu pokusu, těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu. ČTK/Glück Dalibor

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes zpřísnil Romanu Šupovi trest za jeho riskantní jízdu a najíždění autem do lidí z 15 let na 16,5 roku. Podle soudu se dopustil několikanásobného pokusu o vraždu jak v podchodu pro pěší v Uherském Hradišti, tak i při najíždění do zasahujících policistů v Ostrožské Lhotě na Uherskohradišťsku. V prvním případě vážně zranil seniora, v druhém oba policisté stihli před autem uskočit. Případ vrchnímu soudu vrátil na základě dovolání žalobce Nejvyšší soud.

"Rozhodli jsme v intencích zrušujícího rozhodnutí Nejvyššího soudu, který konstatoval, že vzhledem k charakteru útoku obžalovaného autem na zasahující policisty byl minimálně srozuměn s tím, že je může usmrtit, když nemohl předpokládat jejich rychlou reakci v podobě úskoku," řekl dnes ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik. Na základě tohoto rozhodnutí vyhověl odvolací soud odvolání státního zástupce a trest obžalovanému zpřísnil.

Případ se stal předloni v červenci. Šupa v Uherském Hradišti pod vlivem drog ujížděl hlídce až stokilometrovou rychlostí. Při jízdě podchodem zachytil čtyřiaosmdesátiletého muže a při couvání ho dvakrát přejel. Senior utrpěl zlomeniny žeber a poranění hlavy, léčil se dva měsíce. Dvě ženám, z nichž jedna měla v náručí batole, z podchodu utekly. Šupa poté podle obžaloby najížděl na policisty, kteří ho zaregistrovali později při jízdě mezi Hlukem a Ostrožskou Lhotou. Těm se podařilo uskočit.

Vrchní soud o případu rozhodoval již v březnu. Zatímco část jízdy obžalovaného v úzkém podchodu pro pěší, v němž byli lidé, potvrdil soud jako pokus o vraždu spáchané na dvou a více osobách s rozmyslem, pozdější najíždění na policisty překvalifikoval z pokusu o vraždu na násilí proti úřední osobě spáchaného se zbraní.

Právě kvůli druhé části případu a zmírnění kvalifikace podal dovolání nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Nejvyšší soud mu vyhověl. "Lze tedy uzavřít, že eventuální úmysl ve formě srozumění je nutné spatřovat zejména v tom, že se obviněný rozjel vysokou rychlostí proti němu běžícím zakročujícím policistům, kteří měli minimum prostoru pro úskok, když při přiblížení k policistům zvyšoval rychlost vozidla a bez včasného úskoku obou policistů mohli poškození utrpět vážná zranění, včetně usmrcení," stojí v usnesení Nejvyšší soudu ze srpna letošního roku.

Vrchní soud dnes projednal případ ve veřejném jednání, kdy obžalovaný, jeho obhájce i státní zástupce se jej zúčastnili prostřednictvím videokonference, a to kvůli koronavirovým opatřením.