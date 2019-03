Praha - Za zneužití Vojenského zpravodajství odvolací soud zpřísnil Janě Nečasové (dříve Nagyové) i třem obžalovaným zpravodajcům podmíněné tresty a zákazy činnosti. Někdejší šéfce kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) uložil tříletou podmínku a desetiletý, tedy maximální zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. Dnešní verdikt v kauze, která v roce 2013 přispěla k pádu Nečasovy vlády, je pravomocný. Státní zástupce se pro čtveřici domáhal nepodmíněných trestů vězení.

Zpravodajci Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek dostali podmínky v délce 2,5 let, dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let.

Nečasová podle rozsudku zosnovala zneužití pravomoci, když v roce 2012 nezákonně zaúkolovala zpravodajce, aby zařídili sledování premiérovy tehdejší manželky Radky. Získáním informací o její předpokládané nevěře chtěla uspíšit Nečasův rozvod.

"Obžalovaná navštívila kartářku, ke které chodila řadu let a která se pode ní nikdy nezmýlila, a ta jí sdělila, že manželka jejího milence doktora Nečase má milence," shrnul předseda odvolacího senátu pražského městského soudu Richard Petrásek. Podle něj bylo právě tvrzení kartářky důvodem, proč Nečasová kontaktovala Páleníka s požadavkem na sledování. Později nechala sledovat také dva zaměstnance úřadu vlády.

Skutečnost, že Nečasovou potrestal nejpřísněji, zdůvodnil senát tím, že oba skutky zorganizovala. "Bez jejího přičinění by ostatní obžalovaní zůstali bezúhonnými osobami," podotkl soudce.

Nečasova současná manželka Jana je obžalovaná ještě v dalších dvou kauzách. V prvním případě se zpovídá z údajného vyzrazení utajované informace BIS lobbistovi Ivu Rittigovi. Druhý případ se týká údajného podplácení poslanců příslibem lukrativních funkcí a zahrnuje také krácení daní z dárků, které Nečasová dostávala od vlivných podnikatelů.