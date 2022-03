Soud zpřísnil muži trest za dvojnásobnou vraždu seniorů na 25 let

Pardubice - Soud v Pardubicích zpřísnil trest Tomáši Fialovi obžalovanému za dvojnásobnou vraždu seniorů z roku 2019 ve Velké Pasece na Havlíčkobrodsku a podvod na 25 let vězení. Původně ho Městský soud v Praze loni v lednu poslal za vraždu a podvod na 23 let do vězení. Soud uložil výjimečný trest, protože šlo o brutální vraždy a podvod. Pro obžalovaného Jiřího Nehybu dnes soud potvrdil za podvod pět let vězení. Rozsudek není pravomocný, obhájce Fialy se na místě odvolal. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na případné odvolání.

Fiala během vyšetřování i projednávání před soudy několikrát změnil výpověď, Nehyba vinu odmítal. Soud ale považoval shromážděné důkazy za dostatečné. "Tvoří ucelený řetězec na to, aby naše pochyby byly rozptýleny," řekla dnes předsedkyně senátu Anna Sobotková. Podle ní Fialovi přitížilo, že se dopustil vražd provedených brutálním způsobem i podvodu, proto bylo nutné uložit výjimečný trest.

Sobotková v podrobném odůvodnění rozsudku zrekapitulovala předložené důkazy a odmítla námitky obhajoby. Z předložených informací je podle ní zřejmé že se Fiala i Nehyba o získání vily v pražské Bubenči v hodnotě nejméně 24 milionů korun zajímali už několik let před vraždou. Majitelka prodej vždy odmítala, nakonec ale zřejmě její druh oběma mladým mužům nabídl, že prodej za provizi zprostředkuje. Podle znaleckého posudku byly na kupní smlouvě na prodej vily i na návrhu na vklad domu do katastru nemovitostí zfalšované podpisy. Návrhy smluv se našly v počítačích obžalovaných.

Těla zavražděných byla nalezena po několika měsících pátrání v polovině října 2019 ve vodní nádrži Švihov v hloubce asi 20 metrů. Byla zatížena betonovým prefabrikátem a žulovým kvádrem. Vraždou majitelky vily a jejího druha se původně zabýval Městský soud v Praze. Vrchní soud loni v červenci zrušil rozsudek kvůli místní nepříslušnosti a předal případ k novému projednání ke Krajskému soudu v Hradci Králové.