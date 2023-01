Soud zmírnil trest řidičce, která zavinila smrt policisty

Soud projednal odvolání v případu Jitky Rudovičové (na snímku), které pražský městský soud nepravomocně uložil 13 let vězení, 24. ledna 2023, Praha.

Soud projednal odvolání v případu Jitky Rudovičové (na snímku), které pražský městský soud nepravomocně uložil 13 let vězení, 24. ledna 2023, Praha. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Pražský vrchní soud dnes uložil deset let vězení řidičce Jitce Rudovičové, která způsobila nehodu, při níž zemřel policista a další dva se zranili. O tři roky jí snížil nepravomocný trest. Uznal ji vinnou z trestného činu obecné ohrožení. Žena jela v Praze opilá 150kilometrovou rychlostí a narazila do policejního vozu.

Fotogalerie

"Jedná se o nesmírnou tragédii," prohlásila předsedkyně senátu Michaela Pařízková. Soud se ale podle ní musel oprostit od emocionálního pohledu na věc a posuzovat čin striktně objektivně. Rudovičová spáchala trestný čin poprvé, projevila lítost a částečně sama nahradila škodu. Nebylo proto podle soudkyně potřeba ukládat trest v horní polovině trestní sazby. Soud se opřel také o dřívější verdikty v podobných případech. "Z těch vyplynulo, že trest byl opravdu nepřiměřeně přísný," uvedla Pařízková.

"Chtěla bych vrátit čas, ale to nemohu. Do smrti toho budu litovat," prohlásila dnes u soudu Rudovičová. Její obhájce v odvolání uvedl, že prvoinstanční soud neposuzoval její jednání správně. Žena totiž nespáchala trestný čin úmyslně, a neměla by proto být odsouzena za obecné ohrožení.S tím však odvolací senát nesouhlasil.

Žena se po činu všem poškozeným omluvila dopisem. Jejich právní zástupce jí však dnes vyčetl, že jim nepřišla čelit k hlavnímu líčení a omluvit se jim osobně. Rudovičová vysvětlila že jednala na rady lékaře a advokáta. Nebyla v dobrém psychickém stavu.

Rudovičová se v červenci 2020 posadila za volant svého mercedesu poté, co se opila po hádce s manželem. Nejprve na Vyšehradě narazila do jednoho ze zaparkovaných vozů. Poté vyjela na ulici 5. května a v rychlosti přes 150 kilometrů za hodinu těsně minula několik vozidel. Nakonec zezadu narazila do služebního vozu moravskoslezských policistů, kteří se z hlavního města vraceli domů.

Při srážce zemřel jednatřicetiletý policista, jenž seděl na zadním sedadle. Další dva členové posádky - muž a žena - skončili v nemocnici. Rudovičová po nehodě nadýchala přes dvě promile. V jejím těle byly podle znalců také stopové zbytky kokainu.

Policista, který při nehodě zemřel, měl krátce před svatbou. In memoriam byl povýšen do hodnosti praporčíka. Rodina zemřelého a jeho zranění kolegové po Rudovičové požadují celkem zhruba tři miliony korun jako odškodné. Žena jim už část peněz uhradila, zaplatila také pohledávky pojišťoven. Další část odškodného žadatelům nepravomocně přiznal soud.

Státní zastupitelství původně Rudovičovou obžalovalo z usmrcení z nedbalosti, z nedbalostního těžkého ublížení na zdraví a z ohrožení pod vlivem návykové látky, za což by jí hrozilo maximálně osmileté vězení. Obvodní soud ale dospěl na základě znaleckého posudku k závěru, že by ženino počínání mohlo být kvalifikováno přísněji - jako obecné ohrožení se sazbou osm až 15 let. Proto kauzu převzal městský soud.