Soud zamítl žalobu rodičů na FNOL kvůli narození postižené dcery

Olomouc - Olomoucký okresní soud dnes zamítl žalobu rodičů na Fakultní nemocnici Olomouc kvůli špatnému postupu při komplikovaném porodu jejich dítěte, které se v říjnu 2010 narodilo těžce postižené. Rodina, která se o holčičku od té doby nepřetržitě stará, žádala zhruba 17 milionů korun. Podle soudu však zdravotníci při porodu nepochybili. Žalobu rodiny už jednou okresní soud zamítl, krajský soud mu však případ vrátil k novému projednání.

"Vycházel jsem z hodnocení znaleckých posudků. Nebylo prokázáno, že by žalovaná postupovala v rozporu s lékařskými poznatky," uvedl soudce Libor Brokeš. "Nezjistil jsem poznatky, že by lékaři nějakým způsobem pochybili a že by došlo k příčinné souvislosti s jejich jednáním ke vzniku škody žalobkyň," doplnil soudce. "Soud rozhodl podle našeho názoru naprosto správně," uvedl právní zástupce nemocnice Karel Vítek.

Otec postižené holčičky Vlastimil Blaťák byl po rozsudku rozhořčen, novinářům řekl, že hodlá spor hnát až k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. "Znalci z kriminálního činu tlaku na břicho udělali žádoucí přidržení děložního fundusu. Takhle se nedá žít, jsme v dluzích kvůli péči, kterou neproplácí pojišťovna. Nejde ale o jen nás. Ten manévr se běžně používá v českých porodnicích, nepíše se do dokumentace a zatlouká se. A kvůli tomuto případ protlačím až do Štrasburku," řekl Blaťák.

Spor se vede o to, zda lékaři postupovali při porodu správně. Žalobci poukázali na řadu pochybení. U dítěte byla na počátku špatně odhadnuta kvůli těhotenské cukrovce matky velikost. Holčička se narodila s váhou 4,5 kilogramu, její hmotnost byla přitom při posledním ultrazvukovém vyšetření odhadnuta o více než kilogram nižší. Žena nejprve rodila přirozenou cestou za pomoci vakuového zvonu, porodníci poté tlačili loktem na její břicho a to v době, kdy nebyla monitorována děložní činnost. Podle žalobců použili zakázanou metodu, takzvanou Kristellerovu expresi, což mělo za následek prasknutí dělohy a přidušení dítěte.

Právní zástupci po celou dobu procesu vinu popírali. Poukazovali na to, že za posledních sedm let soudního sporu byly vypracovány tři znalecké posudky, které jednoznačně mluví v jejich prospěch. Podle nich nebylo pochybení zdravotníků prokázáno.

Kauzu projednávají soudy sedmým rokem. Okresní soud v březnu před dvěma lety žalobu rodinu zamítl, případ mu však v říjnu 2017 vrátil krajský soud. Jednání u okresního soudu bylo nařízeno až půldruhého roku poté, kvůli změně soudce okresního soudu se navíc veškeré dokazování muselo opakovat. V Olomouckém kraji jde o jeden z největších a nejdéle trvajících soudních případů kvůli podezření na zanedbání zdravotní péče.