Soud zamítl žádost Prahy prodloužit lhůtu mimosoudní dohody s Muchovými dědici

Praha - Městský soud v Praze zamítl žádost pražského magistrátu na prodloužení lhůty na mimosoudní dohodu s rodinou Alfonse Muchy ohledně Slovanské epopeje. Rozhodnutí soud zdůvodnil tím, že obě strany měly na dohodu dostatek času a lhůtu není třeba prodlužovat. Odvolací soud tak začne jednat v polovině června. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09).

Obvodní soud pro Prahu 1 koncem roku 2020 rozhodl v neprospěch hlavního města, které podle něj nesplnilo malířovu podmínku vybudovat pro cyklus důstojné výstavní prostory a cyklus pláten tak městu nepatří. Obě strany loni uzavřely předběžnou dohodu o mimosoudním řešení, které spočívalo v umístění obrazů v připravovaném komerčním projektu Savarin. K dohodě ale dosud nedošlo a skončila soudem určená lhůta, o jejíž prodloužení město žádalo. Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let.

"Bohužel, a neříkám to rád, se potvrdilo, na co jsem upozorňoval, a to, že soud zamítl návrh prodloužení lhůty na přerušení soudního sporu a dát nám čas na mimosoudní řešení. Soud to zdůvodnil tak, že rok byla dostatečná doba a není důvod lhůtu prodlužovat. Rozhodnutí nám výrazně komplikuje situaci, ale stále ji nepovažuji za neřešitelnou. Budu se chtít sejít s rodinou Muchových a pokusit se v následujících týdnech o uzavření dohody," řekl dnes ČTK Pospíšil.

Podle svých slov již kontaktoval právníky zastupující dědice a chce se s nimi co nejdříve sejít. "Udělám vše pro to, abychom během velmi krátké doby, kterou máme, dospěli k dohodě. Pořád si myslím, že je šance se domluvit," řekl Pospíšil. Rozhodnutí soudu je podle něho nejisté a nelze je předvídat, proto dává podle svých slov přednost dohodě. Nicméně i tak se magistrát podle něho připravuje na soudní řízení, kdy byl třeba posílen právní tým, který město zastupuje.

Obvodní soud pro Prahu 1 v prosinci 2020 vyhověl žalobě příbuzného malíře Alfonse Muchy na určení vlastnictví. Rozsudek není pravomocný. Malířův příbuzný John Mucha tvrdí, že se Praha vlastníkem obrazů nikdy nestala, protože nesplnila autorovu podmínku vybudovat pro plátna samostatné výstavní prostory. Město s rozsudkem nesouhlasí.

Obě strany pak loni uzavřely předběžnou dohodu o mimosoudním řešení, které spočívalo v umístění obrazů v připravovaném komerčním projektu Savarin. K dohodě však dosud nedošlo. S jejími podmínkami navíc Pospíšil nesouhlasí, protože podle něho je nejdříve potřeba ukončit soudní řízení a teprve poté podepsat tuto dohodu.

Významný cyklus Slovanská epopej tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let. Trvalé prostory pro Slovanskou epopej se v metropoli hledají od začátku minulého století. Pražští zastupitelé předloni schválili zápůjčku pláten Moravskému Krumlovu, kde budou k vidění do roku 2026.