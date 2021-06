Soud zamítl zabrání areálu v Rabyni, který dřív patřil zakladateli H-Systemu

Praha - Obvodní soud pro Prahu 2 dnes zamítl návrh státního zástupce na zabrání areálu v Rabyni u Slapské přehrady, který dříve patřil zakladateli vytunelované společnosti H-System Petru Smetkovi. Areál v dražbě získal podnikatel Luděk Fabinger. Podle soudkyně se neprokázalo, že by šlo o výnos z trestné činnosti. Dnešní usnesení není pravomocné, bude se jím ještě zabývat pražský městský soud.

Podle státního zástupce Borise Havla, který návrh na zabrání podal, byla aukce areálu zinscenovaná a Fabinger majetek získal nelegálně. Nemovitost byla obstavená policií a měla připadnout poškozeným klientům vytunelované firmy. Kvůli podezřelé dražbě čelil Fabinger trestnímu stíhání, které bylo kvůli promlčení zastaveno. Areál žalobce považuje za výnos z trestné činnosti. Fabinger areál získal za 29 milionů korun.

Na areálu v Rabyni, jehož hodnota byla odhadována na více než 60 milionů korun, byla podle státního zástupce od roku 2001 policejní plomba a tehdy to byl jediný majetek Smetky. Exekuce byla povolena v roce 2003. V roce 2005 areál prodal exekutor Daniel Týč v dražbě Fabingerovi.

"Pokud bychom brali pozemky jako takové, tak z jakého trestného činu je to výnos, když odsouzený Smetka tyto pozemky vlastnil ještě v době, než došlo ke kauze H-system, takže to bylo jeho legální vlastnictví (...), čili z jeho strany to bylo jenom zašantročení vlastního majetku," uvedla soudkyně Daniely Reifová. Maření výkonu úředního rozhodnutí, z něhož byl Fabinger obviněn, zase podle soudkyně není majetkovým trestným činem, o výnosu z trestné činnosti se tak také nedá hovořit. Smetka se ale podle soudkyně snažil zajistit odklon svého majetku spřízněným osobám, aby se vyhnul hrazení škody poškozeným v kauze H-system. "To soud nezpochybňuje," uvedla Reifová.

Podle Reifové se také neprokázalo, že by Fabinger nenabyl majetek v dobré víře. Dobrá víra podle ní sice mohla být zpochybněná výpověďmi některých svědků, soudkyně ale uvedla, že není možné dospět k jednoznačnému závěru, že by byla dražba předem domluvená. Podle soudkyně by také bylo nesprávné Fabingerovi pozemky brát, když za ně zaplatil skoro 30 milionů a došlo tak k "adekvátní náhradě za pozemky".

Obvodní soud se případem zabýval poněkolikáté. Nejprve návrh zamítl, po zrušení rozhodnutí odvolacím soudem Reifová v říjnu 2018 rozhodla o zabrání areálu. Tehdy uvedla, že právě jednání exekutora Daniela Týče, který areál, jehož hodnota byla odhadována na více než 60 milionů korun, Fabingerovi prodal za 29 milionů, mohlo naplnit znaky trestného činu. Nejvyšší soud ale rozhodnutí zrušil, podle Reifové zaujal k Týčově činnosti stanovisko, že se exekutor žádného trestného činu nedopustil. Týč byl kvůli aukci obviněn, i jeho stíhání ale bylo zastaveno.

Smetka založil H-System v roce 1993, firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 domů. Kvůli krachu společnosti přišlo nejméně 1095 lidí o více než 980 milionů korun. Smetka si odpykal 12 let ve vězení, v říjnu 2016 se dostal na svobodu.

I pokud by soud rozhodl o zabrání areálu, nepřipadl by výnos z jeho prodeje podle soudkyně Daniely Reifové lidem, kteří přišli o peníze v kauze H-System. "Máme tady ještě H-System a poškozené, kteří zoufale čekají celé roky a zřejmě se už nedočkají skutečné náhrady. Bohužel mylně vnímají to, že pokud by soud zde rozhodl o zajištění, propadnutí nebo zabrání věci, byla by nějaká možnost, aby se z prodeje pozemků uspokojili, protože současná právní úprava to neumožňuje," uvedla soudkyně. "Oni v této věci poškození nejsou, a proto se na ně nevztahuje ani zákon o peněžitých náhradách," dodala Reifová.