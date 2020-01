Soud zamítl návrh Ratha o zařazení do mírnějšího typu věznice

Teplice - Teplický soud dnes zamítl návrh bývalého hejtmana a ministra zdravotnictví za ČSSD Davida Ratha na umístění do výkonu trestu do oddělení s nižším stupněm zabezpečení. Rath loni v říjnu nastoupil k sedmiletému výkonu trestu za korupci do vazební věznice v Teplicích. Opravný prostředek proti rozhodnutí soudu není přípustný. Rathův obhájce Roman Jelínek s klientem zváží ústavní stížnost. Rath se veřejného zasedání nezúčastnil. O přeřazení podle advokáta žádal mimo jiné proto, že by rád pracoval jako lékař nebo zdravotník, což nyní nemůže.

Soud dospěl k závěru, že návrhu nelze vyhovět, rozhodnutí ředitele teplické věznice o umístění do zařízení s vysokým stupněm zabezpečení odpovídá zákonu. "Na rozdíl od odsouzeného (soud) nemohl odhlížet od vysoké společenské závažnosti trestné činnosti, pro kterou mu byl nyní vykonávaný citelně dlouhý trest uložen," uvedla soudkyně Lucie Yakut.

Rath byl trestán poprvé. "Soudně trestán však byl pro úmyslnou trestnou činnost spočívající ve spáchání dvou zvlášť závažných zločinů," uvedla soudkyně s tím, že z rozsudku vyplývá, že trestnou činnost páchal sofistikovaně při zastávání veřejné funkce. Soud dospěl k závěru, že nyní nejsou důvody pro přeřazení do nižšího stupně zabezpečení.

"Vězeňská služba rozhodla správně, rychle, nicméně šlo to poněkud na úkor kvality, a to z toho důvodu, že neměla dostatek podkladů," uvedl Jelínek. Soud podle něj nevzal v potaz Rathovo chování ve vazbě. Rath podle obhájce nemá nyní ve věznici žádné zaměstnání. "Zdravotníků je přitom ve vězeňské službě velký nedostatek," zdůraznil obhájce.

Poukazoval mimo jiné na to, že Rath nebyl při pobytu ve vazbě kázeňsky trestán, naopak byl několikrát odměněn. Po propuštění z vazby byl trestně stíhán na svobodě, nepokoušel se skrývat, nic podle obhájce nenasvědčuje tomu, že by se snažil utéci. "Doktor Rath je především lékař, který za tři desítky let pomohl tisícům pacientů," uvedl Jelínek.

Ani řádný život a záslužná činnost podle soudkyně nezabránily odsouzenému ve spáchání trestné činnosti. Podmínky výkonu vazby, v níž se choval standardně, nejsou podle ní zcela srovnatelné s výkonem trestu odnětí svobody. Dodala, že ani při zohlednění doby od Rathova pobytu ve vazbě do nástupu do vězení nemohl soud dospět k závěru, že by výkon vazby mohl změnit rozhodnutí o umístění do věznice s mírnějším stupněm zabezpečení.

Státní zástupce Pavel Norek v závěrečném návrhu opakovaně poukazoval na to, že byl Rath odsouzen za vysoce společensky škodlivé jednání. "Vrchní soud v Praze hovořil o předem připraveném, dohodnutém, ziskuchtivém jednání sahající do nejvyšších pater samosprávy," uvedl.

Generální ředitelství vězeňské služby v minulých dnech změnilo status teplické věznice. Nově jde o vězení s vysokým stupněm zabezpečení. Zda Rath zůstane v Teplicích by mělo rozhodnout generální ředitelství.

Rathovým pobytem v teplické věznici se zabývalo krajské státní zastupitelství. Dozorová prověrka ve věznici loni v listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při nošení vlastního oblečení a zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. Odhalila i pochybení v umístění vězně. Podmínky Rathova věznění chce ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) prověřit v řádu dnů, maximálně týdnů. Porovná informace, které dostala od šéfa Vězeňské služby (VS) Petra Dohnala a pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. O stanovisko požádá také nejvyššího státního zástupce.