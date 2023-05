Soud zakázal firmě JHMD nakládat s majetkem, o tratě má zájem Swietelsky Rail

České Budějovice - Krajský soud v Českých Budějovicích zakázal zadlužené firmě Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) nakládat s majetkem. Oprávnění k majetku převedl plně na insolvenční správkyni. Soud tak změnil své vlastní jiné předběžné opatření. Soud argumentuje skepsí ohledně poctivých úmyslů firmy. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku. O provoz tratí, ne však o dopravu samotnou, projevila nově zájem firma Swietelsky Rail CZ. Informaci z rejstříku dnes potvrdil ČTK mluvčí firmy Michal Sirovátka.

"Bezmála čtyři měsíce sleduje soud přetrvávající skepsi v poctivé úmysly dlužnice a jejího vedení. (...) Nic podle soudu nedokládá nezájem dlužnice na hodnotě majetkové podstaty víc, než její naprosto liknavý a až okázale ledabylý způsob participace na zajišťování úředních povolení nezbytných pro provoz drah," uvedl soudce Zdeněk Strnad. Již začátkem května uvedl, že letní obnovení provozu na úzkokolejce v jižních Čechách a na Vysočině je významně ohrožené. Firma JHMD dodala nekompletní podklady, proto nebylo zatím možné podat žádost o povolení k provozu. JHMD, která je v úpadku, nemá od podzimu povolení k provozování vlaků. V trase úzkokolejky v jižních Čechách a na Vysočině jezdí zatím místo vlaků autobusy.

O provoz úzkokolejky místo zadlužené JHMD mají zájem firma WTT a brněnská společnost Gepard Express. JHMD avizovala, že požádá Drážní úřad o povolení k železničnímu provozu, a to přes svou dceřinou společnost Správa úzkokolejných drah. Zatím to neudělala. Nově zahájila JHMD jednání se společností Swietelsky Rail CZ, která projevila předběžný zájem o koupi 100 procent majetkové účasti JHMD ve firmě Správa úzkokolejných drah. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku.

"Naše společnost komunikuje s JHMD o možnosti stát se provozovatelem dráhy. I vzhledem k tomu, že disponujeme mechanizací na úzkorozchodné tratě. Věříme, že se podaří obnovit provoz na této trati," uvedl na dotaz ČTK jednatel Swietelsky Rail Viliam Perknovský. Mluvčí této firmy doplnil, že Swietelsky Rail nechce být dopravce, ale provozovatel, jde mu o infrastrukturu a údržbu.

Firma Swietelsky Rail měla v hospodářském roce duben 2021 až březen 2022 zisk po zdanění 120,3 milionu korun a tržby 2,51 miliardy korun. Firma se věnuje hlavně železničnímu stavitelství, staví i trati tramvají či metra. Vyplývá to z její výroční zprávy. Firma patří do rakouského koncernu Swietelsky AG.

Firma JHMD je v úpadku od loňského podzimu. Provoz vlaků v říjnu zastavila, protože nemá potřebná povolení Drážního úřadu, aby mohla vlaky provozovat. Podle soudu dluží kolem 360 milionů korun. Firma nemá na splácení dluhů. Argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy. Soud bude znovu posuzovat reorganizační návrh společnosti.

Podle insolvenční správkyně Daniely Urbanové rezignovalo vedení firmy na efektivní provoz podniku. Na účtu majetkové podstaty firmy jsou asi čtyři miliony korun, na začátku insolvenčního řízení to bylo 11 milionů. Firma JHMD odmítá názor soudu a Urbanové, že s majetkem nakládá nehospodárně.

JHMD vlastní a provozuje úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech podle staršího vyjádření firmy přepravily ročně zhruba 400.000 cestujících. Dvě třetiny tratí jsou na území jižních Čech. V halách a na nádražích stojí asi 40 vagonů a lokomotiv, uvedl v únoru soud. Dva historické vagony převezl Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek do muzea v Lužné u Rakovníka. V místech, kudy vedou úzkokolejky, provozují zatím náhradní autobusovou dopravu Jihočeský kraj a Kraj Vysočina.