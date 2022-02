Soud začne řešit nehodu, při níž zemřel příslušník Vězeňské služby

Praha - Obvodní soud pro Prahu 5 se dnes začne zabývat nehodou tahače s vězeňským autobusem z května 2019, při níž zemřel příslušník Vězeňské služby a dalších 14 lidí bylo zraněno. Řidič tahače je obžalován z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí mu trest od tří do deseti let vězení.

Tahač s historickými americkými tanky se srazil s eskortním autobusem 2. května 2019 na Pražském okruhu u sjezdu na Řeporyje. Nákladní vůz s tanky jel do Plzně z Muzea obrněné techniky ve Smržovce na Jablonecku. Vozy po srážce začaly hořet, požár oba stroje poškodil a vězeňský autobus zničil. V havarovaném autobusu cestovalo devět odsouzených a deset příslušníků Vězeňské služby. Třiadvacetiletý dozorce při nehodě zemřel.

Obvodní soud původně dospěl k závěru, že by mohlo být jednání obviněného posouzeno jako obecné ohrožení, kde je podle trestního zákoníku sazba od osmi do 15 let, případ by však musel řešit pražský městský soud. Předložil proto věc Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o příslušnosti. Ten to však zamítl, obvodní soud proto nařídil hlavní líčení.