Ilustrační foto - Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodoval 26. dubna 2018 o pětici Nizozemců, kteří jsou obviněni z napadení číšníka 21. dubna 2018 v centru Prahy. Třem obviněným z výtržnictví kvůli napadení číšníka soud uložil osmiměsíční podmínky. Na pět let je také vyhostil ze země. Cizinci rozhodnutí akceptovali, je proto pravomocné. Zbývající dva Nizozemce, které policie považuje za hlavní aktéry napadení, soud poslal do vazby. Oba stíhaní čelí obvinění z výtržnictví a z těžkého ublížení na zdraví, za což jim hrozí až deset let vězení. Na snímku jeden z vazebně stíhaných Nizozemců (vlevo) odchází v doprovodu eskorty od soudu. ČTK/Říhová Michaela