Soud začne projednávat kauzu Viktoriagruppe a chybějící nafty

Praha - Pražský městský soud dnes začne projednávat kauzu chybějící české nafty, kterou v bavorském Kraillingu skladovala firma Viktoriagruppe. Obžalobě z podvodu vůči Správě státních hmotných rezerv (SSHR) čelí zkrachovalá Viktoriagruppe, její jednatel Petr Malý a tři další zaměstnanci. Mužům hrozí pět až deset let vězení. Podle obžaloby způsobili státu škodu přes 108 milionů korun.

SSHR hradila za skladování nafty poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla naskladnit včas. Podle obžaloby to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.

Když Viktoriagruppe skončila v insolvenci, začala o skladované zásoby právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonné hmoty.