Soud začal znovu jednat v případu Viktoriagruppe a chybějící české nafty

Praha - U pražského městského soudu dnes začalo druhé kolo kauzy chybějící české nafty v bavorském skladu společnosti Viktoriagruppe. Obžalobě čelí zkrachovalá německá firma, její jednatel Petr Malý a tři manažeři z české pobočky. Soud společnosti a Malému loni v dubnu uložil desetiletý zákaz ochraňování českých státních hmotných rezerv. Jednatele navíc poslal za podvod na sedm let do vězení a dal mu také desetimilionový peněžitý trest. Verdikt ale zrušil odvolací senát.

Trestní senát dnes vyslýchá svědka a doplňuje některé důkazy. V pátek by mohly zaznít závěrečné řeči.

Případ je jednou z kapitol sporu o české strategické zásoby nafty uložené v Německu. Obžaloba tvrdí, že zkrachovalá německá Viktoriagruppe, Malý a další pracovníci firmy Lubomír Novotný, Jaroslav Slavík a Miroslav Holub připravili podvodem Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o nejméně 108 milionů korun. Pražský městský soud loni Slavíka s Holubem obžaloby nepravomocně zprostil, ostatní uznal vinnými. Všichni obžalovaní u soudu vinu odmítli.

SSHR hradila firmě Viktoriagruppe za skladování české nafty poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle obžaloby to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty dvěma nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.

Když Viktoriagruppe skončila v roce 2015 v insolvenci, začala o skladované zásoby právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout z Kraillingu zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonné hmoty.