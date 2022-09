Soud začal řešit údajný daňový únik za čtvrt miliardy, jednatel FAU vinu popřel

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes otevřel rozsáhlý případ údajného krácení daní se škodou čtvrt miliardy korun, ze kterého se zodpovídá 16 lidí a dvě firmy - opavská společnost FAU a firma Verami International Company. Podle žalobce Karla Studeného jako členové organizované skupiny při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězovité obchodování se zbožím a vyhnuli se tak zaplacení daně. Trestnou činnost podle něj zosnoval a řídil jednatel firmy FAU Vojtěch Csabi, ten to dnes u soudu popřel.

Podle žalobce Karla Studeného obžalovaní v roce 2013 v úmyslu zkrátit daně účelově využili společnosti, takzvané chybějící obchodníky, kteří DPH nepřiznali a neprovedli. V řetězci podle něj figurovala zhruba desítka firem nejen na území ČR, ale i v zahraničí, které měli obžalovaní k trestné činnosti využít a propojit je do takzvaného karuselového obchodu. Přes ně mělo "protéct" 75 vlakových cisternových souprav s pohonnými hmotami, které tak mohli prodat s velkým ziskem a stát takto připravili na daních o 250,8 milionu korun. "Všichni s tím byli přímo nebo nepřímo srozuměni," uvedl žalobce.

Podle žalobce měli obžalovaní rozdělené role se stanovenými úkoly, přičemž jednatel FAU Vojtěch Csabi údajně trestnou činnost zosnoval a řídil. Csabi veškerou vinu jednoznačně popřel. "FAU bylo zlaté dítě, než přišlo v září 2016 ono zakleknutí na mou společnost. Za mou osobu garantuji, že se na skladě nebo jinde nedělala nekalá činnost, neměli jsme to zapotřebí," uvedl Csabi. Podotkl, že do té doby neměla společnost nikdy problémy s finančním úřadem a měla vysoké ratingové hodnocení.

Karuselové obchody razantně odmítl. "Řekl jsem, že nikoho v soudní síni neznám, nikdy v životě jsem s nimi nemluvil, nikde jsem je nepotkal, nehovořil jsem s nimi telefonicky. Mé odposlechy byly nezájmové, byly odloženy a to podle mne hovoří za vše," řekl ČTK Csabi.

FAU je v současnosti v konkursu, v němž skončila po vydání zajišťovacích příkazů v roce 2016, kterými se finanční správa domáhala stovek milionů korun za údajně neodvedené daně. Společnost však proti rozhodnutí a postupu finanční správy a celníků následně uspěla u soudů s několika žalobami.

Celou kauzu již dříve Csabi označil za šikanu, finanční správa však nařčení z účelové likvidace FAU již dříve odmítla. Ze stejného důvodu se v kauze již dříve ocitlo i jméno předsedy ANO a někdejšího ministra financí Andreje Babiše - FAU totiž vlastnila sklad pohonných hmot v areálu přerovské firmy Precheza z holdingu Agrofert z jeho svěřenského fondu. Objevily se spekulace o tom, že za ostrým postupem finanční správy a celníků mohly být obchodní zájmy Agrofertu. Na internetu se v srpnu 2017 objevila anonymní nahrávka, na které Babiš mimo jiné říká, že "naši na FAU zaklekli". Ten však již dříve odmítl, že by jako ministr financí celní správu zneužíval a úkoloval.

Csabi je však o tom stále přesvědčen - u soudu vypověděl, že FAU byla pro Babiše trnem v oku, neboť vlastnili vlečku a jeho firmě se díky tomu zvyšovaly obraty - Babišovy vlaky přitom podle něj musely čekat. "Snažil se od nás vlečku odkoupit, my jsme na to nereflektovali," uvedl Csabi s tím, že poté přišlo ono "zakleknutí" a zajišťovací příkazy. Právě osudná vlečka je podle něj i důvodem, proč nyní stojí před soudem. "Všichni to víme, že je to vlečka v Precheze pana Bureše, samozřejmě je to alfa a omega všeho. Myslím, že máme tým kvalitních advokátů, kteří na nic nezapomenou. Věřím v právní stát a spravedlnost," řekl ČTK Csabi. Krycí jméno Bureš měl Babiš podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) jako agent komunistické Státní bezpečnosti (StB).

Soud má případ naplánovaný na celý týden, soudce Eduard Ondrášek dnes avizoval, že případ bude poté odročovat. Většina obžalovaných dnes u soudu prohlásila, že využije svého práva a nebude vypovídat, případně přečtou jen krátké prohlášení.