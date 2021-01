Soud začal řešit obžalobu za nehodu, při níž zemřel policista

Praha - Obvodní soud pro Prahu 4 dnes začal projednávat případ řidičky Jitky Rudovičové, která loni v červenci v Praze řídila pod vlivem alkoholu a zezadu narazila do policejního vozu. Při nehodě zemřel policista. Rudovičová dnes k soudu nepřišla, podle jejího právníka je hospitalizovaná. Hlavní líčení bude pokračovat v březnu, kdy by měla obžalovaná vypovídat. Ženě hrozí až osmileté vězení.

Nehoda dvou osobních aut se stala 5. července kolem 19:00. Do služebního vozu moravskoslezských policistů, kteří se služebně vraceli z hlavního města, Rudovičová podle státního žalobce v ulici 5. května narazila zezadu. Při srážce zemřel jednatřicetiletý policista, kterého se záchranáři marně pokoušeli hodinu resuscitovat. Další dva policisté - muž a žena - skončili s vážnými zraněními v nemocnici.

Státní zástupce dnes uvedl, že žena po nehodě nadýchala více než dvě promile, navíc při jízdě překročila povolenou rychlost. Na úseku, kde bylo povoleno jet rychlostí maximálně 80 km/h, podle státního zástupce jela rychlostí zhruba 150 km/h. "Musela být minimálně srozuměna s tím, že není schopna bezpečně ovládat motorové vozidlo," uvedl žalobce. Devětatřicetiletá žena je obžalována také kvůli tomu, že ještě před nehodou poškodila zaparkované vozidlo ve Vnislavově ulici v Praze 2.

Rudovičová se k dnešnímu jednání ze zdravotních důvodů nedostavila. Její obhájce Blend Raji soudu řekl, že žena nepopírá, že by řídila opilá, ani to, že nehodu způsobila. "O čem my máme pochybnosti, to je bohužel ta nešťastná smrt, to bude předmětem dalšího znaleckého zkoumání," uvedl Raji.

Rodina zemřelého a zranění policisté po Rudovičové požadují necelé tři miliony korun. Raji dnes uvedl, že žena jim uhradila 250.000, právní zástupce ale řekl, že u části peněz zatím nebylo specifikováno, pro koho jsou určeny.

Policista, který při nehodě zemřel, byl in memoriam povýšen do hodnosti praporčíka.