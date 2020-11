Soud začal řešit miliardový podvod, podnikatel Kubíček nedorazil

Praha - Soud začal projednávat kauzu Jiřího Kubíčka, který čelí obžalobě z podvodů s takzvanými forexovými roboty se škodou přesahující dvě miliardy korun. Podnikatel se omluvil ze zdravotních důvodů a nepřišel, zároveň ale trvá na tom, že se chce zúčastnit výslechu ostatních tří obžalovaných. Soudce dnes proto nechal pouze přečíst obsáhlou obžalobu, rozhodl ohledně připojení stovek poškozených a hlavní líčení odročil na prosinec.

Státní zástupce Boris Havel tvrdí, že Kubíček podvedl celkem 7801 investorů, kterým způsobil škodu v celkové výši nejméně 2,25 miliardy. Výroková část obžaloby má 233 stran, Havel ji dnes z časových důvodů přednesl ve zkrácené formě. S nárokem na náhradu škody se k trestnímu řízení chtěla připojit jen menšina Kubíčkových klientů. Soudce dnes navíc do řízení pustil pouze několik stovek z nich - ty, které výslovně zmiňuje obžaloba a kteří zároveň dali plnou moc k zastupování společnému zmocněnci určenému soudem.

Obžaloba uvádí, že Kubíček svým klientům zprostředkovával v letech 2012 až 2017 zřízení obchodního účtu k obchodování na devizovém trhu forex. Zájemcům nabízel licence k automatickému obchodnímu systému, přičemž tento robot za ně měl samostatně vyhodnocovat obchodní příležitosti. Dále poskytoval investiční účet s garantovaným výnosem a s minimální výší klientského vkladu 150.000 dolarů (nyní zhruba 3,5 milionu Kč). Svěřené peníze se zavázal investovat výhradně na forexovém trhu, což se však podle Havla nestalo.

Podle obžaloby Kubíčkovy firmy ze skupiny WSM roboty nikdy nevyužívaly. Vyšetřovatelé rozsáhlé kauzy přirovnávají způsob mužova podnikání k tzv. letadlu či pyramidové hře. Podnikatel posílal klientům výpisy z jejich účtů a na webu zveřejňoval informace o údajných obchodech uskutečněných roboty. Získané peníze přitom využil částečně k tomu, aby celý systém udržel co nejdéle v chodu, a částečně pro vlastní obohacení. Údajně za ně zakoupil nemovitosti a obchodní podíly společností zaměřených mimo jiné na zemědělskou výrobu. Čtyřiačtyřicetiletý podnikatel v médiích už dříve uvedl, že obžalobu odmítá.

K pražskému městskému soudu dnes nedorazil ani Kubíčkův slovenský příbuzný Róbert Bafrnec, který je obžalovaný z legalizace výnosů z trestné činnosti. Zdůvodnil to koronavirovou situací a komplikacemi spojenými s přejezdem do jiného státu.

Na lavici obžalovaných tak usedli jen Jiří Hosnedl a Jan Lipták, které státní zástupce viní rovněž z praní špinavých peněz, ale v nedbalostní formě. Mužům hrozí maximálně pět let za mřížemi, Bafrncovi až osm let a Kubíčkovi pět až deset let odnětí svobody.

Z dnešního jednání vyplynulo, že Lipták uvažuje o využití nové možnosti trestního práva, takzvaného prohlášení o vině. Soud by pak nemusel provádět související dokazování. Státní zástupce Havel dnes odmítl možnost, že by s kýmkoliv z obžalovaných uzavřel dohodu o vině a trestu. Podle něj by sice byla výhodná pro ně, ale nikoliv pro poškozené.

Trestní řízení proti Kubíčkovi iniciovala Česká národní banka, trestní oznámení podal také Finanční analytický útvar.