Soud: Za požár Severochemy by měl muž zaplatit přes 157 mil. Kč

Liberec - Náhradu škody přes 157,5 milionu korun má zaplatit šestačtyřicetiletý Jiří Mach, který byl souzen za to, že v roce 2017 způsobil požár firmy Severochema v Liberci. Zároveň mu okresní soud uložil podmíněný trest na tři roky se zkušební dobou na pět let. Machovi hrozilo za obecné ohrožení z nedbalosti dva až osm let vězení, vinu nepřiznal. Verdikt není pravomocný. Na místě se odvolala státní zástupkyně, která požadovala nepodmíněný trest na čtyři až 4,5 roku. Obhajoba žádala zprošťující rozsudek.

Podmíněný trest předsedkyně senátu Romana Staňková zdůvodnila tím, že od události uplynulo už téměř šest let, v té době vedl Mach řádný život a je zaměstnán. "Proto se zdálo soudu, i s ohledem právě na tu uběhnuvší dobu, nepřiměřené a neúčelné mu ukládat nepodmíněný trest i s tím, že právě to zaměstnání zaručuje, byť samozřejmě drobnou, úhradu škody, která je zde opravdu obrovská," řekla soudkyně.

Okresní soud se případem zabýval podruhé, neboť předchozí podmíněný trest a povinnost nahradit přímou škodu ve výši 28 milionů odvolací soud zrušil a případ vrátil k novému projednání. Požadoval, aby okresní soud nechal vypracovat znalecký posudek ohledně výše způsobené škody firmě Severochema. Znalci dospěli k závěru, že přímá škoda byla zhruba 27,3 milionu korun, ušlý zisk 1,25 milionu a náklady spojené s obnovu areálu téměř 129 milionů. Generálnímu ředitelství cel navíc vznikla škoda zhruba 117.000 korun.

Podle rozhodnutí soudu by měl Mach přímo Severochemě zaplatit 32,4 milionu, dalších 125 milionů pojišťovně Kooperativa za pojistné, jež vyplatila Severochemě, a přes 117.000 Kč generálnímu ředitelství cel.

Požár zachvátil Severochemu 29. května 2017. Oheň se rychle šířil a provázely ho výbuchy sudů naplněných chemikáliemi. Požár byl tak intenzivní, že ho nebylo možné z krátké vzdálenosti hasit pěnou, jak je obvyklé, ale šlo to jen zdálky. Požár zasáhl sklad hořlavých kapalin a část výroby. Záchranná služba odvezla z areálu lehce popáleného Macha a zraněn byl i jeden z hasičů. Na místě zasahovalo okolo 120 hasičů a byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Policie tehdy evakuovala z továrny a jejího okolí 50 lidí. "K požáru došlo pouze chybným nakládáním pana obžalovaného s vysoce výbušnou látkou," uvedla soudkyně. Podle ní tím ohrozil životy lidí nejen v areálu, ale i v celé čtvrti, kde žije několik tisíc lidí. To, že se požár dál nerozšířil, je podle ní dílem výborné práce hasičů a zázraku.

Proti Machovi svědčilo, že byl popálený na ruce a na základě svědecké výpovědi jeho kolegy se vědělo, že čerpal chemikálie do kanystrů, které tam byly nalezeny. Mach vypovídat na policii i před soudem odmítl. Dnes opět jen uvedl, že lituje toho, co se tehdy stalo. "Mohlo se stát komukoliv, kdo by na to pracoviště přišel," dodal. Policie dospěla k závěru, že požár vznikl při pokusu obžalovaného ukrást chemikálie zhruba za 3000 korun. Podle obžaloby vznikl elektrostatický náboj, když stáčel do devítilitrového kanystru ředidlo.