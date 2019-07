Soud vynese rozsudek v kauze žaloby na FNOL kvůli porodu dítěte

Olomouc - Olomoucký okresní soud dnes vynese rozsudek v dlouholetém sporu rodičů s Fakultní nemocnicí Olomouc kvůli porodu z října 2010. Rodina, která má postiženou holčičku v domácí péči, žádá po nemocnici 16,9 milionu korun. Ve sporu jde o to, zda zdravotníci při komplikovaném porodu, po kterém se dítě narodilo s poškozeným mozkem, nepochybili. Nemocnice vinu odmítá. Žalobu rodiny již jednou okresní soud zamítl, krajský soud mu však případ vrátil zpět k novému projednání.

Podle právního zástupce rodiny se pochybení nemocnice prokázalo a soud by měl žalobě vyhovět. Poukázal na chybu při odhadu velikosti plodu i na to, že byla podle nich použita zakázaná metoda, kdy porodník tlačí loktem na břicho rodičky, což mělo za následek prasknutí dělohy a přidušení dítěte. Ženě porodníci navíc po dobu dvou hodin nemonitorovali děložní činnost. Právníci nemocnice poukazují na to, že za posledních sedm let byly vypracovány tři znalecké posudky, které jednoznačně mluví v jejich prospěch. Pochybení odmítají.

Kauzu projednávají soudy sedmým rokem. Okresní soud v březnu před dvěma lety žalobu rodinu zamítl, případ mu však v říjnu 2017 vrátil krajský soud. Jednání u okresního soudu bylo nařízeno až půldruhého roku poté, kvůli změně soudce okresního soudu se navíc veškeré dokazování muselo provést znovu. V Olomouckém kraji jde o jeden z největších a nejdéle trvajících soudních případů kvůli podezření na zanedbání zdravotní péče.