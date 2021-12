Soud ve Francii snížil bance UBS pokutu za daňové úniky na 1,8 miliardy eur

Paříž - Odvolací soud ve Francii vyměřil největší švýcarské bance UBS pokutu 1,8 miliardy eur (45,7 miliardy Kč) za to, že pomáhala bohatým klientům vyhýbat se placení daní. Pro UBS je to velké vítězství, protože podle původního verdiktu z roku 2019 měla zaplatit pokutu rekordních 4,5 miliardy eur (zhruba 114 miliard Kč). Banka přesto není spokojena s tím, že soud nezrušil trestní obvinění, informovala agentura Reuters.

Banka usilovala o překvalifikování obvinění z praní špinavých peněz a daňových podvodů na obvinění z napomáhání k daňovým podvodům, kde je nižší trestní sazba. Očekávalo se, že soud pokutu sníží zhruba na tři miliardy eur, což byla minimální částka, kterou nyní požadovala francouzská prokuratura.

Soud ale dnes potvrdil tu část původního rozhodnutí, podle něhož je banka vinna propagací nezákonných bankovních služeb a praním špinavých peněz. Její právní zástupce řekl, že rozhodnutí o dalších krocích bude ze strany UBS rychlé.

"Banka ten verdikt bere na vědomí," řekl právní zástupce UBS Hervé Temine. "Proti rozhodnutí soudu první instance je zde finanční přínos 2,7 miliardy eur, je to ale odsouzení za trestný čin, a proto se rozhodneme velmi rychle," dodal.

Vyšetřovatelé zjistili, že UBS kontaktovala své potenciální klienty například na sportovních akcích nebo na večírcích ve Francii. Tam jim nabízela možnosti, jak nezdaněné peníze legalizovat.

Francouzský soud v únoru 2019 rozhodl, že UBS umožňovala bohatým klientům ukrývat nepřiznané peníze, většinou přes daňové ráje. Vyměřil proto bance v trestněprávním řízení pokutu 3,7 miliardy eur, dalších 800 milionů eur pak měla banka uhradit jako škodu v občanskoprávních řízeních.

Právníci UBS v odvolacím procesu argumentovali mimo jiné tím, že i když na ilegální jednání úřady upozornili někteří lidé, kteří byli s UBS v této záležitosti v kontaktu, vyšetřovatelé nikdy nenašli přímé důkazy, že by se specialisté banky systematicky snažili potenciální klienty ve Francii přesvědčovat k nezákonné spolupráci, a to ani na zmíněných večírcích. Tvrdili také, že původně vyměřená částka je neúměrně vysoká a že by se měla odvíjet od skutečně nezaplacených daní, a ne od částky, kterou klienti bance svěřili.

V Evropě bývají pokuty za daňové úniky a související delikty nižší než ve Spojených státech. Nynější případ UBS tak znamená výjimku, i proto jej podrobně sledovaly také další banky. Pokuta, kterou dnes bance UBS odvolací soud snížil na méně než polovinu, už zahrnuje také 800 milionů eur původně vyměřených jako náhrada škod v občanskoprávních řízeních.