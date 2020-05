Soud v USA zatím nepovolil vydat Kongresu celou Muellerovu zprávu

Washington - Nejvyšší soud USA prozatím nepovolil vydat justičnímu výboru Sněmovny reprezentantů neredigovanou zprávu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera o ruském vlivu na americké prezidentské volby v roce 2016. Informovaly o tom dnes agentury AP a Reuters. Podle Reuters nepadne konečné rozhodnutí v této věci před příštími prezidentskými volbami v USA, které se konají v listopadu.

Muellerovu zprávu, která shrnuje vyšetřování ruského vlivu na prezidentské volby s důrazem na pozadí kampaně nynějšího prezidenta Donalda Trumpa, zveřejnilo v polovině loňského dubna ministerstvo spravedlnosti s rozsáhlými začerněnými pasážemi.

I přes naléhání Kongresu odmítlo ministerstvo neupravenou verzi zprávy zákonodárcům poskytnout a zdůvodňovalo to tím, že část takřka 500stránkového dokumentu je začerněná kvůli neskončenému vyšetřování, případně kvůli ochraně lidí, kteří s kauzou nemají nic společného.

Federální soud již loni v říjnu nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby neupravenou zprávu předal justičnímu výboru Sněmovny reprezentantů. Na konci října ale vykonání verdiktu dočasně zablokoval odvolací soud, který následně letos v březnu rozhodl, že výbor má na Muellerův dokument nárok.

Bílý dům a ministerstvo spravedlnosti poté požádaly nejvyšší soud, aby vydání zablokoval do doby, než připraví plné odvolání proti verdiktu odvolacího soudu. Nejvyšší soud jim dal na to lhůtu do 1. června, uvedla dnes americká média.

V minulosti již americké soudy nařídily odtajnit některé části Muellerovy zprávy, vždy se to ale týkalo pouze konkrétních osob, kterým se vyšetřovatelé věnovali.