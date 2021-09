Soud v USA uložil Krúpovi zaplatit Bakalovi desítky milionů dolarů odškodného

Beaufort (USA)/Praha - Federální soudce v Jižní Karolíně rozhodl, že slovenský podnikatel Pavol Krúpa musí zaplatit více než 32,4 milionu dolarů (702 milionů korun) investorovi Zdeňku Bakalovi za to, že proti němu vedl vyděračkou kampaň. Vyplývá to z rozsudku, který ČTK poskytla Bakalova firma BM Management. Soud již dříve dospěl k závěru, že se Krúpa několik let systematicky snažil Bakalu očernit a následně po něm požadoval zaplacení 23 milionů dolarů (500 milionů korun) výměnou za to, že přestane. Krúpa dnes ČTK sdělil, že mu rozsudek amerického soudu nebyl doručen a že se v USA žádného řízení neúčastnil.

Soudce David Norton v rozsudku uvádí, že Krúpa vedl proti Bakalovi mezinárodní očerňující kampaň, která trvale poškodila Bakalovo jméno a jeho podnikatelské zájmy. Krúpa se svou činností podle soudu začal v roce 2016 v Evropě a o rok později Bakalu skrze prostředníka požádal o platbu ve výši 500 milionů korun. Hrozil mu přitom, že pokud nezaplatí, tak kampaň přenese i do Spojených států, kde Bakala v současnosti žije a podniká.

Podle soudu Bakala Krúpovi nevyhověl, načež slovenský podnikatel svou výhrůžku dodržel a najal americkou firmu, které v kampani pokračovala v USA. Tam například zorganizovala falešný protest před školou, kam chodí Bakalovy děti.

Krúpa s kampaní přestal v říjnu roku 2018, kdy na něj Bakala podal žalobu k americkému soudu. Slovenský podnikatel měl podle soudce zpočátku najatého právníka, který jej zastupoval, později však začal před soudem vystupovat sám za sebe. Podle soudce Nortona nejprve se soudem komunikoval, ačkoliv často zasílal požadované dokumenty pozdě, nebo nesplňovaly zákonné požadavky. Poslední reakci od něj soud eviduje v březnu loňského roku a od té doby již na další výzvy nereagoval. Soudce pak spor rozhodl v srpnu v Bakalův prospěch právě kvůli dlouhodobé Krúpově nečinnosti.

"Měl veškerou příležitost přednést svou obhajobu. Pan Krupa se nicméně choval k tomu soudu a jeho pravidlům se stejným pohrdáním a přezíravostí, jakou projevil k právům pana Bakaly. Pan Krupa v jednu chvíli zřejmě jednoduše ztratil zájem," uvádí Norton s tím, že soud věnoval zvláštní pozornost tomu, aby se ke Krúpovi dostaly veškeré soudní obsílky.

"Žádné rozhodnutí mi nebylo doručeno a nebyl jsem účastníkem žádného řízení," napsal dnes Krúpa ČTK. "Bakalu jsem nevydíral a jeho tvrzení je smyšlené a vykonstruované," dodal.

Soud uložil Krúpovi zaplatit Bakalovy právní výlohy a také například odškodnění za poškození jeho reputace a podnikatelských zájmů. K tomu mu uložil zaplatit ještě pokutu ve výši 6,5 milionu dolarů (140,7 milionu korun), která má podle soudce sloužit mimo jiné k tomu, aby Krúpu odradila od podobného jednání v budoucnu. Krúpa sám sebe prohlašuje za miliardáře a vyměřená pokuta tak pro něj bude dostatečně citelná, ale zároveň jej nezruinuje, podotýká soudce.