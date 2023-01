Soud v pondělí vynese rozsudek nad Babišem a Nagyovou v kauze Čapí hnízdo

Praha - V kauze Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách, vynese Městský soud v Praze v pondělí ráno rozsudek. Oba obžalovaní, bývalý premiér a kandidát v nadcházejících prezidentských volbách Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová, obžalobu odmítají. Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhuje pro oba podmínky a peněžité tresty. Babiš s Nagyovou jsou stíhaní od roku 2017. Rozsudek padne v týdnu, kdy se bude konat první kolo prezidentské volby.

Zatím není jasné, zda si Babiš s Nagyovou verdikt vyslechnou osobně, oba požádali o to, aby se vyhlášení nemuseli účastnit.

Podle Šarocha Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle Šarocha to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Jejím vyplacením podle žalobce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda téměř 50 milionů korun.

Nagyová se podle Šarocha dopustila dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiš pak pomoci k dotačnímu podvodu. Oběma hrozí podle zákona tresty od pěti do deseti let vězení, podle žalobce jsou ale splněny podmínky pro uložení trestu pod sazbou. Při návrhu trestu zmínil uplynutí dlouhé doby od spáchání činu i to, že společnost Imoba státu zpětně spornou dotaci vrátila. Imoba z holdingu Agrofert nyní Čapí hnízdo vlastní. Babiš vlastnil holding do roku 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Babiš dlouhodobě tvrdí, že je kauza vykonstruovaná, označuje ji za politický proces. Ve své závěrečné řeči se věnoval zejména tomu, jak podle něj různí lidé v případu zneužili jeho syna z prvního manželství, Andreje Babiše mladšího, který trpí schizofrenií. V případu byl Babišův syn původně také obviněn, jeho stíhání ale bylo později zastaveno, dál proto v kauze vystupoval jako svědek. Tvrdí, že otec na něj převedl akcie Čapího hnízda bez jeho vědomí a udělal si z něj bílého koně. Babiš, Nagyová i jejich obhájci u soudu také řekli, že nebyl předložen žádný důkaz, že obžalovaní udělali něco protizákonného.

Policie se kauzou zabývá od roku 2015, Babiš s Nagyovou jsou stíháni od roku 2017. Původně policisté obvinili více lidí včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil Šaroch v květnu 2018. O rok později zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, přestože policie navrhovala podání obžaloby.

Tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Nagyové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo. Policisté pak ukončili vyšetřování kauzy v květnu 2021, oba obviněné znovu navrhli obžalovat. Šaroch ale o několik měsíců později rozhodl, že je třeba případ vrátit k došetření, mimo jiné proto, aby policisté vyslechli Babiše mladšího.

Kriminalisté pak v září 2021 opět navrhli Babiše s Nagyovou obžalovat. Vyšetřování ale tentokrát zdrželo to, že Babiš v říjnových volbách znovu nabyl poslanecký mandát, a tím i imunitu. Sněmovna Babiše ke stíhání vydala na začátku března 2022, o necelé tři týdny později podal Šaroch na oba obviněné obžalobu. Pražský městský soud případ projednával od loňského září.

Na pondělní vynesení rozsudku bude soud opět vydávat vstupenky. Líčení se uskuteční v jednací síni, která má kapacitu 75 míst.

ana rot