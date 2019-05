Soud v Plzni poslal do detence muže, který loni zabíjel mačetou

Plzeň - Krajský soud v Plzni dnes poslal do ochranné zabezpečovací detence, tedy do ústavu s vězeňským režimem dvacetiletého muže z Plzně. Muž s vážnou psychickou poruchou, paranoidní schizofrenií, podle spisu loni v prosinci v jednom bytě v Plzni přeťal mačetou hrdlo sedmnáctiletého mladíka. Ten na místě vykrvácel. Podle soudu se muž vraždy nepochybně dopustil, sám se k ní i doznal, jeho jednání ale zásadně ovlivnila jeho vážná psychická choroba.

Rozhodnutí je pravomocné, státní zástupce i muž, jehož do soudní síně doprovodila policejní zásahová jednotka, se na místě vzdali možnosti podat stížnost. Setrvání v detenci či případné jiné opatření bude přezkoumávat každých 12 měsíců soud.

Událost se stala 8. prosince večer v Plzni - Doudlevcích. Muž byl v bytě u svého známého spolu s několika dalšími lidmi. Několik hodin předtím kouřil marihuanu a užil pervitin. Najednou vstal, vzal ze skříně mačetu a velkou silou sekl bez varování do krku sedmnáctiletého mladíka sedícího na židli u stolu. Vzápětí po činu ho zadržela policie a druhý den ho obvinila z vraždy. Na policii vypověděl, že neví, proč to udělal, ale že si myslel, že mladík by ho jinak napadl sám.

Na základě posudku psychiatrů ale trpí paranoidní schizofrenií a byl v době činu nepříčetný. Kvůli své, do té doby nediagnostikované a tedy i neléčené nemoci a užívání drog u něj vymizely ovládací i rozpoznávací schopnosti. Nemoc zásadně narušila jeho vnímání reality. Kvůli jeho diagnóze, zejména v kombinaci s nadužíváním návykových látek, je podle znalců vysoce nebezpečný. Navrhli tak jeho umístění do detence. Státní zástupce proto v březnu zastavil stíhání a muž byl převezen z vazby na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice v Dobřanech.

Podle znalců trpěl duševní chorobou několik měsíců až několik let před skutkem, o nemoci ale nevěděl, neléčil se a ani si neuvědomoval, že je vážně nemocen. Jeho jednání bylo první zjevnou manifestací choroby.

Znalci vzhledem k jeho stavu ani nedoporučili výslech u soudu. Muž po celé dnešní jednání mlčky seděl a měl neustálý třas v nohou. Soud vzhledem k jeho nemoci dospěl k závěru, že je na místě uložení ochranného opatření v nejpřísnější formě, tedy v zabezpečovací detenci, uvedl soudce Tomáš Bouček. Zdůraznil, že muž se dopustil nejzávažnějšího trestného činu vraždy, a to velmi náhle, bez dalších podnětů či předchozího konfliktu, čistě pod vlivem choroby. "Pro tuto chorobu je jeho pobyt na svobodě vysoce nebezpečný a je zapotřebí důrazným a účinným způsobem aktuálně eliminovat možnosti, že by se na svobodu dostal a že by se vymanil z případné léčby a hrozila by recidiva vzplanutí jeho duševního onemocnění a recidiva jednání, kterého se v minulosti dopustil. Nevidíme tedy jinou možnost, než uložit zabezpečovací detenci," dodal soudce.