Soud v Plzni odsoudil na 20 let muže, který bojoval za separatisty na Ukrajině

Z teroristického útoku se 7. ledna 2021 u Krajského soudu v Plzni začal zpovídat šestadvacetiletý Lukáš Nováček z Karlovarska (vpravo). Podle obžaloby odletěl v červenci 2015 na východní Ukrajinu do míst ovládaných separatistickými strukturami, takzvané Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, které vyhlásily odtržení od Ukrajiny. Podle spisu se tam nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit separatisty a pak se u nich zapojil do různých vojenských úkolů včetně práce v rozvědce, strážní službě, hlídkování i do bojů s ukrajinskými jednotkami. Nováček vinu odmítl. ČTK/Pešková Lada

Plzeň - Dvacetiletý trest ve věznici se zvýšenou ostrahou vyměřil dnes za teroristický útok a za účast v organizované zločinecké skupině sedmadvacetiletému Lukáši Nováčkovi z Karlovarska Krajský soud v Plzni. Muž se koncem července 2015 vydal na východní Ukrajinu do míst ovládaných separatisty z takzvané Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, které vyhlásily odtržení od Ukrajiny. Podle rozsudku se od nich nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit a pak se s nimi aktivně zapojil do vojenských úkolů, včetně práce v rozvědce, strážní službě a hlídkování. Účastnil se i bojů s ukrajinskými jednotkami bránícími svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, zaznělo v rozsudku.

Verdikt není pravomocný. Nováček, který je stíhán na svobodě, se odvolal. Za teroristický útok mu hrozilo 12 až 20 let vězení, protože ale jednal ve prospěch organizované zločinecké skupiny, sazba se o třetinu zvedla. Soud tak mohl dát trest v rozmezí od 19 let a 4 měsíců do 26 let a 8 měsíců. Žalobce navrhl 20 let vězení. Obhájce žádal zproštění obžaloby, případně posoudit Nováčkovo jednání jako trestný čin služby v cizích ozbrojených silách, kde je nižší sazba. Soud to odmítl.

Nováček přiznal cestu na Ukrajinu i pobyt v kasárnách separatistů, odmítl ale, že by se s nimi účastnil bojových operací. Řekl, že pracoval jen na výcvikové základně jako civilní zaměstnanec, dělal pomocné práce, pracoval v kuchyni. U soudu vypověděl, že do Ruska odjel začít nový život s dívkou Natašou, s níž se seznámil na internetu. Hned v den příjezdu do Doněcka mu prý Natašini známí nabídli místo u doněcké armády, on ale přistoupil jen na práci civilního zaměstnance, aby si vydělal peníze. Být vojákem prý odmítl. Odvezli ho tedy hned ten den do kasáren, kde zůstal, vypověděl v lednu u soudu. Na Ukrajině byl do ledna 2016, kdy přejel do Moskvy, na české ambasádě požádal o vydání pasu a odcestoval zpět do Česka.

Mezi důkazy, které Nováčka podle soudu usvědčovaly, jsou ale i fotografie, na kterých byl zachycen v uniformě a se zbraněmi. V jeho telefonu se nalezla videa z bojů a existuje videozáznam, na němž Nováček v uniformě a se zbraněmi vypráví ruským novinářům kde, jak a proč v Doněcku a Luhansku bojuje. Soudu to Nováček vysvětloval tím, že mu výstroj půjčili a rozhovor podle dodaného scénáře poskytl za slíbené peníze. Dva tisíce rublů za rozhovor byly prý jediné peníze, které si v oblasti za celou dobu vydělal. O fotkách v uniformě řekl, že si výzbroj jen půjčil, z frajeřiny se vyfotil a chtěl "machrovat". Snímky dal i na sociální sítě a vydával se za vojáka, aby údajně nevypadal jako hlupák, který odjel na východ Ukrajiny škrabat brambory. O Nováčkově zapojení do bojových akcí na facebooku hovořili i další Češi a Slováci, kteří rovněž bojovali za separatisty. Nováček, jenž po návratu trpěl nočními můrami a posttraumatickou poruchou, vyhledal pomoc psychiatra a lékařům se svěřil, že na Ukrajině bojoval.

Jeho obhajobu označil předseda senátu Tomáš Bouček za nevěrohodnou, neuvěřitelnou a místy až absurdní. "Ze všech důkazů jasně vyplývá, že nebyl na Ukrajině omylem, nebyl v pozici civilního zaměstnance, kterého by se netýkaly bojové akce, ale sám se aktivně bojových akcí účastnil. Považujeme za jednoznačně prokázané, že obžalovaný byl součástí bojových jednotek, byl ten, kdo nosil uniformu. Byl ten, kdo nosil zbraně, a byl ten, kdo se bojů na frontě účastnil," řekl soudce.

Tento týden je to už druhý muž, kterého české soudy potrestaly za účast v bojích proruských separatistů na Ukrajině. V úterý soud v Praze odsoudil k 20 letům vězení za účast na teroristické skupině a teroristický útok Jiřího Urbánka. Muž byl stíhaný jako uprchlý. Ze stejných činů byl v červnu zatím nepravomocně na 20 let odsouzen jako uprchlý Martin Kantor, v červenci Vrchní soud v Praze zpřísnil na 21 let vězení trest Alexeji Fadějevovi, oba se podle obžaloby zapojili do bojů na Ukrajině. "Závažnost jednání, kterého se pan obžalovaný dopustil, plně odpovídá uloženému trestu," řekl novinářům státní zástupce Martin Bílý.