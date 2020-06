Soud v Plzni odsoudil muže i jeho tři syny za znásilnění

Plzeň - Krajský soud v Plzni odsoudil pětačtyřicetiletého muže a jeho tři syny ve věku 21, 22 a 23 let ze Sokolova za sexuálně motivované skutky. Otce a dva starší syny uznal vinnými ze znásilnění dívek mladších 15 let, nejmladšího syna, kterému nebylo v době žalovaného skutku 18 let, za pohlavní zneužití. Otce soud navíc odsoudil za výrobu a nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a svádění k pohlavnímu styku.

Otec, u něhož znalci zjistili pedofilní poruchu, má ve vězení se zvýšenou ostrahou strávit osm let, soud mu navíc uložil ústavní sexuologické léčení. Nejstarší syn dostal trest sedm let vězení, další syn pětileté vězení. Nejmladší syn, který byl v době spáchání žalovaného skutku mladistvý, dostal podmíněný trest jeden rok vězení s tříletou zkušební lhůtou. Rozsudky nejsou pravomocné.

Obžalovaným hrozilo až 12 let vězení. Některým z více než deseti poškozených dívek bylo v době spáchání skutku kolem sedmi let.

Muž a jeho synové podle spisu devět let od roku 2008 do roku 2017 využili toho, že je v jejich tehdejších bytech navštěvovalo bez dohledu rodičů několik nezletilých dívek. Otec je pro své sexuální uspokojení fotil nahé v pornografických a sexuálně vzrušivých pozicích a snímky si schovával v počítači a na nosičích. Podle soudu navíc muži každý samostatně dívky na různých místech v bytech i venku v přírodě opakovaně svlékali a osahávali proti jejich vůli na intimních partiích. Využili přitom toho, že dívky mladší 15 let se jim nedokázaly ubránit. Některé dívky byly podle obžaloby i mentálně handicapované. Otec podle soudu také posílal a přijímal přes internet pornografické fotografie z pedofilní tematikou.